वैभव सूर्यवंशी की पारी पर पीयूष-रायडू ने किया रिएक्ट, कहा- भारतीय टी 20 टीम में जगह बनाने के दावेदार
पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और अंबाती रायडू का मानना है कि अगर वैभव सूर्यवंशी इसी तरह खेलते रहे तो वह जल्द ही भारतीय टी20 टीम में शामिल हो सकते हैं। भारत हाल ही में टी20 में विश्व चैंपियन बना है।
राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को हैरान कर दिया है। वैभव ने एकतरफा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंद में ताबड़तोड़ 52 रन बनाए। उनकी इस पारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और अंबाती रायडू का मानना है कि 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज के लिए भारतीय टीम का बुलावा अब ज्यादा दूर नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया।
चावला ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के एक शो में कहा कि वह "सूर्यवंशी को जल्दी ही ऊपर के स्तर पर देखना चाहेंगे", जबकि रायडू थोड़ा सावधान रहे लेकिन बोले कि यह युवा "निश्चित रूप से दौड़ में शामिल है।" आईपीएल के बाद भारत को अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलना है। रायडू ने कहा, "सूर्यवंशी, देश के कई युवा खिलाड़ियों से एक स्तर ऊपर दिखते हैं और ऐसी प्रतिभा हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए जरूर कमाल करेगा। हालांकि कब करेगा, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में जरूर ऐसा होगा।
"जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस आजादी के साथ खेल रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आरआर मैनेजमेंट ने शानदार काम किया है और उनके लिए चीजों को जटिल नहीं बनाया है। उनकी शॉट-मेकिंग और जिस आसानी से वह गेंदबाज़ों पर आक्रमण करते हैं, इस उम्र में अविश्वसनीय है।"
रायडू ने कहा, “मेरे हिसाब से टी20 में उनका पहला बुलावा आ सकता है, बशर्ते अगर उनका आईपीएल बहुत अच्छा जाता है और वह दिखाते हैं कि वह दबाव में भी शांत रह सकते हैं। मत भूलिए, हमारी भारतीय टीम अभी विश्व चैंपियन है और हाल ही में टीम ने टी20 विश्व कप जीता है। इसलिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी कुछ खिलाड़ी उनसे आगे हैं, क्योंकि टीमें अगले आईसीसी टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। कई खिलाड़ी हैं जो पिछले दो-तीन साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं चयनकर्ता होता, तो वह निश्चित रूप से रेस में होते। लेकिन अभी कई खिलाड़ी उनसे आगे हैं।”
अगर सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं, तो चावला मानते हैं कि वह आसानी से ढल जाएंगे। उन्होंने कहा, "यही आईपीएल की खूबसूरती है। 15 साल की उम्र में वह विश्व स्तरीय गेंदबाज़ों का सामना कर रहे हैं। जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, तो यह उनके लिए नया नहीं होगा। वह पहले ही 140 की गति वाली गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं।"
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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