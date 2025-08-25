विश्व कप के लिए दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने 2 साल बाद संन्यास का फैसला लिया वापस

दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क ने संन्यास के 2 साल बाद फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का ऐलान किया है। उन्हें महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की 20 सदस्यों वाले स्क्वाड में चुना गया है।

आगामी एकदिवसीय महिला विश्वकप से पहले संन्यास ले चुकी दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क की 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 2023 में संन्यास ले चुकी डेन वैन नीकेर्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसला को वापस ले लिया है। इस समय ने मुझे याद दिलाया है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कितना मिस किया है और मैं एक बार फिर उस अवसर को पाने के लिए अपना सबकुछ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।”

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 25 अगस्त से डरबन में शुरू होगा और सितंबर तक चलेगा। शिविर के समापन के बाद विश्वकप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 16 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी।

शिविर में भाग लेने वाली 20 सदस्यीय टीम में कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट के साथ ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन और मैरीजन कैप शामिल हैं, जो कि इस समय द हंड्रेड में खेल रही हैं।

इस साल की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले अनकैप्ड ऑलराउंडर लुयांडा न्ज़ुजा को शिविर में शामिल किया गया है।