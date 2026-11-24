WTC FINAL की राह में रोड़ा बन सकती है खराब रणनीति, टीम मैनेजमेंट पर बरसे पूर्व तेज गेंदबाज
वेंकटेश प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम के जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद टीम चयन और रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस नतीजे से भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है।
भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया के जीत हासिल करने में नाकाम रहने पर बयान दिया है। वेंकटेश प्रसाद ने टीम चयन और रणनीति पर सवाल उठाया है, जिसके कारण भारत जीत नहीं पाया। 720 रन बनाकर भी मैच ड्रॉ रहा। उन्होंने सोमवार को कहा कि इस नतीजे से भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है।
वेंकटेश प्रसाद ने अपनी आलोचना में भारत की 20 विकेट लेने में नाकामी को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम को इसी समस्या के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय टीम के रुख को जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक करार देते हुए टीम प्रबंधन के फैसलों पर सवाल उठाए।
WTC FINAL की राह हुई मुश्किल
पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, ''श्रीलंका में दूसरा टेस्ट मैच नहीं जीत पाने के बाद आज फिर भारत की जीत हासिल करने में नाकामी से निराश हूं। मेरी नजर में यह अनुचित और बेहद रक्षात्मक रणनीति है। इसकी वजह से भारत एक बार फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका गंवाने की कगार पर है। इसकी वजह खिलाड़ियों की प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि 20 विकेट लेने में सक्षम टीम का चयन नहीं करना है।''
न्यूजीलैंड को ऑलआउट नहीं कर सका भारत
मैच के अंतिम दिन न्यूजीलैंड के सभी विकेट नहीं चटका पाना भारत के लिए निराशाजनक साबित हुआ। भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन पर घोषित की थी। इसके बाद उसने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 119 रन पर दो विकेट झटककर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। हालांकि, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मैच के अंतिम दिन शानदार धैर्य का परिचय दिया और 120 ओवर में पांच विकेट पर 239 रन बनाकर मैच ड्रॉ करा दिया।
भारत के चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को अंतिम एकादश में शामिल करने, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को बाहर रखने के फैसले पर भी सवाल उठे। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने 186 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाकर संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि ग्लेन फिलिप्स 126 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों की धैर्यपूर्ण साझेदारी ने भारत को जीत के लिए जरूरी पांच विकेट हासिल नहीं करने दिए।
इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 70 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की थी। हेनरी निकोल्स और फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा। न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर समाप्त हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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