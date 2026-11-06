RCB प्लेयर का खुलासा, शुभमन गिल के शतक जड़ने पर आज भी उन्हें पड़ती हैं गालियां; छलका दर्द
वेंकटेश अय्यर ने हाल ही में खुलासा किया है कि शुभमन गिल के शतक जड़ने पर आज भी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। दरअसल, आईपीएल 2022 से पहले केकेआर ने गिल को रिलीज कर दिया था।
शुभमन गिल शतक जड़े और किसी खिलाड़ी को गाली पड़े या उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाए यह सही नहीं है। मगर ऐसा आरसीबी के स्टार प्लेयर वेंकटेश अय्यर के साथ हो रहा है। हाल ही में उन्होंने इसका खुलासा किया है। आकाश चोपड़ा के साथ ‘बैठ एंड बोल’ के पोडकास्ट पर वेंकटेश अय्यर का दर्द छलका है। दरअसल, आईपीएल 2022 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुभमन गिल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को रिलीज कर दिया था, जबकि उन्होंने वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। गिल को इसके बाद नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने साइन किया और आज वह इस टीम के कप्तान हैं।
आकाश चोपड़ा के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, वेंकटेश ने याद किया कि कैसे KKR के सपोर्टर्स ने बार-बार फ्रेंचाइजी के फैसले को उठाया, जिससे वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हुए।
वेंकटेश ने कहा, “मुझे लंबे समय से बहुत नफरत का सामना करना पड़ रहा है। आज भी, अगर शुभमन शतक बना रहे हैं; आप KKR के पेज पर जाते हैं, तो लोग कमेंट करते हैं, 'सोने की तलाश में, हमने एक हीरा खो दिया' और ऐसी ही दूसरी बातें।”
वेंकटेश ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले के डायनामिक्स के बारे में बताया, जब KKR ने उन्हें रिलीज किया था, और कैसे उन्होंने मन बदलने की संभावना के लिए सीधे को-ओनर शाहरुख खान से संपर्क किया था। उन्होंने कहा, "मैंने एक रूमाल किनारे रखा था। मैंने शाहरुख सर से भी पूछा था।"
31 साल के इस खिलाड़ी, जिन्हें आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने खरीद लिया, ने बताया कि वह KKR के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, IPL 2026 ऑक्शन के दौरान 2025 सीजन से पहले उन्हें वापस खरीदने के लिए फ्रैंचाइज ने 23.75 करोड़ रुपये दिए थे। उन्होंने कहा, "मैंने सैलरी कट के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने पहले ही सोचना शुरू कर दिया था, 'ठीक है, यह पर्पल नहीं होगा'।"
RCB जॉइन करने के बाद की जिंदगी के बारे में, वेंकटेश ने बताया कि फ्रैंचाइज़ के फैंस का पैशन ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
वेंकटेश ने याद करते हुए कहा, "आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा कि लोग मैच से पहले RCB जर्सी की पूजा कर रहे थे। यह कुछ अलग था। एक अलग लेवल पर फैनडम।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें