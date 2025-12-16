Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Venkatesh Iyer joined Virat Kohli RCB team but he suffered a loss of several crores in his IPL salary
विराट कोहली की टीम के हुए वेंकटेश अय्यर, मगर IPL सैलरी में हो गया इतने करोड़ का घाटा

विराट कोहली की टीम के हुए वेंकटेश अय्यर, मगर IPL सैलरी में हो गया इतने करोड़ का घाटा

संक्षेप:

वेंकटेश अय्यर IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनकी आईपीएल सैलरी में तगड़ी गिरावट आई है। वेंकटेश को पिछले सीजन 23.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा था।

Dec 16, 2025 04:21 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2026 की नीलामी में डिफेंडिंग चैंपियन रॉलय चैलेंजर्स बेंगलुरु के रूप में नई टीम मिली है। 2023 के फाइनल में केकेआर को जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अय्यर को इस बार आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वेंकटेश अय्यर की आईपीएल सैलरी में इस बार भारी गिरावट हुई है। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया था, मगर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बावजूद केकेआर आईपीएल 2026 की नीलामी में उनके पीछे 6.80 करोड़ तक गई, मगर अंत में आरसीबी ने 7 करोड़ के साथ उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कैमरन ग्रीन ने तोड़ा स्टार्क का रिकॉर्ड, बने IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

वेंकटेश अय्यर को आईपीएल सैलरी में इस बार लगभग 70.53 प्रतिशत का घाटा हुआ है। पिछले साल जहां केकेआर ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, वहीं इस बार आरसीबी की टीम में वह 7 करोड़ रुपए में गए हैं। उनकी आईपीएल सैलरी इस साल 16.75 करोड़ रुपए घटी है।

आरसीबी का आईपीएल 2026 का अभी तक का स्क्वॉड- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Venkatesh Iyer IPL 2026 IPL Auction अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |