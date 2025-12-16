विराट कोहली की टीम के हुए वेंकटेश अय्यर, मगर IPL सैलरी में हो गया इतने करोड़ का घाटा
वेंकटेश अय्यर IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनकी आईपीएल सैलरी में तगड़ी गिरावट आई है। वेंकटेश को पिछले सीजन 23.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा था।
वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2026 की नीलामी में डिफेंडिंग चैंपियन रॉलय चैलेंजर्स बेंगलुरु के रूप में नई टीम मिली है। 2023 के फाइनल में केकेआर को जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अय्यर को इस बार आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वेंकटेश अय्यर की आईपीएल सैलरी में इस बार भारी गिरावट हुई है। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया था, मगर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बावजूद केकेआर आईपीएल 2026 की नीलामी में उनके पीछे 6.80 करोड़ तक गई, मगर अंत में आरसीबी ने 7 करोड़ के साथ उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।
वेंकटेश अय्यर को आईपीएल सैलरी में इस बार लगभग 70.53 प्रतिशत का घाटा हुआ है। पिछले साल जहां केकेआर ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, वहीं इस बार आरसीबी की टीम में वह 7 करोड़ रुपए में गए हैं। उनकी आईपीएल सैलरी इस साल 16.75 करोड़ रुपए घटी है।
आरसीबी का आईपीएल 2026 का अभी तक का स्क्वॉड- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर