POTM से चूके वरुण चक्रवर्ती को ड्रेसिंग रूम में मिला स्पेशन इनाम, बोले- असली टूर्नामेंट अब शुरू होगा

Feb 19, 2026 01:22 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वरुण चक्रवर्ती को नीदरलैंड्स के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाजवदू प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड तो नहीं मिला, मगर ड्रेसिंग रूम में उन्हें स्पेशल इनाम से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि असली टूर्नामेंट अब शुरू होगा।

नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत ने ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला 17 रनों से जीता। इसी के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत का चौका लगाने में कामयाब रहा। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत की जीत के दो हीरो रहे। एक शिवम दुबे, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 31 गेंदों पर 4 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 66 रनों की धुआंधार पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में दो विकेट भी चटकाए। दूसरे वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें 3 ओवर में महज 14 रन खर्च कर 3 बड़े विकेट चटकाए। शिवम दुबे को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं वरुण चक्रवर्ती इस अवॉर्ड से चूक गए।

मगर भारतीय टीम ने उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया। टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में वरुण चक्रवर्ती को इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा।

नीदरलैंड्स के खिलाफ, चक्रवर्ती ने मैक्स ओ'डॉड, कॉलिन एकरमैन के विकेट लिए और आर्यन दत्त को गोल्डन डक पर आउट किया, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स को 20 ओवर में 176/7 पर रोक दिया।

टीम इंडिया के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने वरुण चक्रवर्ती को मेडल दिया। मेडल जीतने के बाद, भारतीय स्पिनर ने कहा, "असली टूर्नामेंट अगले मैच से शुरू होगा। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा।"

ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले जीतने के बाद भारत आसानी से सुपर-8 में पहुंच गया है। मगर अब आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। सुपर-8 में भारत को साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड से भिड़ना है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को तीन में से कम से कम दो मुकाबले जीतने होंगे। भारत अगर सुपर-8 में भी जीत की हैट्रिक लगाता है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को तो दूसरा 5 मार्च को खेला जाना है। वहीं फाइनल 8 मार्च को होगा।

