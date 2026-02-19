होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
वरुण चक्रवर्ती आधुनिक युग के महान खिलाड़ी हैं, बुमराह भी उनसे घातक नहीं- क्रिस श्रीकांत

Feb 19, 2026 05:09 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
बुधवार को भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए मैच में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन से पूर्व भारतीय खिलाड़ी 1983 WC चैंपियन टीम का हिस्सा रहे क्रिस श्रीकांत बेहद खुश नजर आए और तारीफ करते हुए उन्हें आधुनिक युग का महान खिलाड़ी बता दिया।

बुधवार (18 फरवरी) को भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए विश्व कप के मैच में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन से पूर्व भारतीय खिलाड़ी और 1983 विश्व कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे क्रिस श्रीकांत बेहद खुश नजर आए और तारीफ करते हुए उन्हें आधुनिक युग का महान खिलाड़ी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को जसप्रीत बुमराह से भी घातक गेंदबाज बताया। वरुण टी20 विश्व कप 2026 में भी बल्लेबाजों को अपनी स्पिन गेंदबाजी से परेशान कर रहे हैं।

क्रिस श्रीकांत इस बात से सहमत हैं कि वरुण चक्रवर्ती इस समय भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह से कहीं अधिक घातक गेंदबाज हैं और उनका मानना ​​है कि इस स्पिनर को उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। वरुण ने टी20 विश्व कप 2026 में चार मैचों में 6.88 की औसत और 5.16 की इकॉनमी रेट से नौ विकेट लिए हैं।

वरुण और बुमराह ने अब तक साथ में 21 मैच खेले हैं, जिनमें विकेट लेने के मामले में स्पिनर वरुण ने तेज गेंदबाज बुमराह को पछाड़ दिया है। इस दौरान वरुण ने 32 विकेट लिए हैं, जबकि बुमराह के 22 विकेट हैं। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वरुण को वह श्रेय नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं और उन्हें लगता है कि बल्लेबाज अभी भी वरुण को समझने में संघर्ष कर रहे हैं।

पूर्व चैंपियन ने कहा- "पिच के नक्शे देखिए- उनकी ज्यादातर गेंदें ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के आसपास होती हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ, गेंद थोड़ी अंदर की ओर आती है और फिर घूमती है। उनकी गूगली तेजी से अंदर की ओर आती है। उनके ज्यादातर विकेट अच्छी लेंथ या थोड़ी कम लेंथ की गेंदों से आते हैं। फुल लेंथ की गेंदें भी नहीं। यहां तक ​​कि उनकी तथाकथित शॉर्ट बॉल भी धोखे वाली होती हैं।"

श्रीकांत कहते हैं- “लोगों को पता नहीं चलता कि वह क्या गेंदबाजी कर रहा है। क्या वह गूगली फेंक रहा है? क्या वह सीधी गेंद फेंक रहा है? क्या वह धीमी है? क्या वह तेज है? किसी को नहीं पता। अचानक वह एक तेज गेंद फेंकता है। फिर वह गति बदल देता है। कई तरह की गतियां। लंबा रन-अप, सहज एक्शन — लेकिन अविश्वसनीय रूप से धोखेबाज।”

श्रीकांत ने कहा, "सच कहूं तो, उन्हें उतना श्रेय नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। बुमराह शानदार हैं। बुमराह जैसा गेंदबाज आसानी से नहीं मिलता।"

जहां एक ओर नीदरलैंड के खिलाफ मैच में शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया , वहीं श्रीकांत ने कहा कि वरुण भी इस पुरस्कार के लिए एक योग्य दावेदार थे।

श्रीकांत ने कहा- “आज, हां, शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच के हकदार थे। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप वरुण के आंकड़ों को देखें- बहुत कम रन देकर तीन विकेट, सभी शीर्ष क्रम के विकेट तो उन्हें मैन ऑफ द मैच के दावेदारों में क्यों नहीं माना गया? किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं।"

'आधुनिक युग के महान टी20 खिलाड़ी हैं वरुण चक्रवर्ती'

खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम में वापसी करने के बाद से वरुण ने 2024 और 2025 के दौरान 27 मैचों में कुल 47 विकेट लिए हैं। इस साल उन्होंने सात मैचों में 13 विकेट लिए हैं और श्रीकांत का मानना ​​है कि अगर भारत 2026 टी20 विश्व कप जीतता है, तो वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के प्रबल दावेदार हैं।

श्रीकांत कहते हैं- "वह टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उसकी बल्लेबाजी में निरंतरता है। वह हर मैच में, यहां तक ​​कि खराब दिन में भी, केवल 34 या 35 रन ही देता है। टी20 क्रिकेट में एक स्पिनर के लिए चार ओवर में 36 रन देना बिल्कुल स्वीकार्य है। लेकिन इसके बावजूद वह एक या दो विकेट जरूर ले लेता है।"

श्रीकांत ने कहा, "वह सहजता से मैच जिताने वाले प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन उसे उतनी सराहना नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए।"

भारत के पूर्व चयनकर्ता ने वरुण को इस प्रारूप का आधुनिक युग का महान खिलाड़ी बताया और दावा किया कि वह वही कर रहे हैं जो बुमराह कुछ साल पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किया करते थे।

उन्होंने भावुक अंदाज में कहा- "वरुण, तुम आज के जमाने के महान खिलाड़ी हो। मैं तुम्हें दिल से ईमानदारी से कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि तुम तमिल हो, तमिलनाडु या चेन्नई से हो। नहीं। बल्कि सिर्फ़ अपनी प्रतिभा की वजह से। हर बल्लेबाज़ संघर्ष कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि उसका सामना कैसे करें। उन्हें नहीं पता कि बचाव करें या आक्रमण करें। उन्हें नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या करें।"

श्रीकांत ने कहा, "बुमराह कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसा ही खेला करते थे। बुमराह अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।"

बता दें कि वरुण चक्रवर्ती अब रविवार, 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के सुपर 8 मुकाबले में नजर आएंगे। जहां उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और स्पिनर की असली परीक्षा भी सुपर-8 के मुकाबलों में ही होगी।

