भारत हारा लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने कर दिया कमाल, लगातार 18 पारियों में विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया

Feb 23, 2026 02:55 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
वरुण चक्रवर्ती लगातार 18 पारियों में कम से कम एक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 17 बार ये कारनामा किया था।

भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण के अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 76 रनों से करारी शिकस्त दी। इस हार के साथ भारत के लिए टूर्नामेंट में आगे की राह मुश्किल हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। मैच के दौरान वरुण चक्रवर्ती भी काफी महंगे रहे, जोकि अन्य मैचों में काफी किफायती रहे थे। हालांकि वह एक विकेट लेने में कामयाब रहे और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है।

स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती लगातार 18 पारियों में भारत के लिए विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अर्शदीप सिंह को पीछे छोड़ा। अर्शदीप सिंह ने 2024-25 में ये कारनामा किया था। उन्होंने 17 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट चटकाए थे। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 2025-26 के बीच अब तक कुल 18 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आशीष नेहरा है, जिन्होंने 2016 में 13 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 2024-25 में 11 बार ये कारनामा किया था। वरुण चक्रवर्ती का नाम इस लिस्ट में एक और बार शामिल है। उन्होंने 2024-25 में 11 बार एक या उससे अधिक विकेट चटकाए थे।

डेविड मिलर के 63 और डेवाल्ड ब्रेविस के 45 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने खराब शुरुआत से उबरते हुए भारत के सामने 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए। चक्रवर्ती को एक विकेट मिला लेकिन उन्होंने चार ओवर में 47 रन लुटाए। इसके जवाब में भारत अफ्रीका की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने चार विकेट लिये। केशव महाराज को तीन विकेट मिले। कॉर्बिन बॉश ने दो और एडन मारक्रम ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

