एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया से बना ली थी दूरी, वरुण ने बताई अंदर की बात
पूर्व स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। पाकिस्तन को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी और पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर काफी चर्चा थी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:20 PM
दुनिया के शीर्ष टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना ली थी। चक्रवर्ती ने बताया कि खिलाड़ी सिर्फ कुछ पोस्ट करने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। भारत ने पाकिस्तान को टी20 एशिया कप फाइनल में हराकर खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट के दौरान भारत-पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।

विवादों से घिरे एशिया कप के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि टीम का फोकस अपराजेय रहने पर था और हमने बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। एशिया कप में भारत को जीतने के बावजूद ट्रॉफी और पदकों के बिना लौटना पड़ा। वरुण चक्रवर्ती ने कहा, ''हम मैच से पहले रणनीति बनाते हैं और फाइनल से पहले दो बार हम पाकिस्तान से खेल चुके थे तो हमें पता था कि क्या रणनीति होनी चाहिए। हम अपराजेय रहकर एशिया कप जीतने ही गए थे।’’

उन्होंने कहा, ''हम सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिये थे और मैच के बाद कुछ पोस्ट करने के लिये ही उस पर जाते थे । पता नहीं भारत में कैसा माहौल था लेकिन वहां यूएई में सब खामोश था।''

वरुण ने जुलाई 2021 में भारत के लिए पदार्पण किया था, लेकिन 2021 टी20 विश्व कप में एक कठिन अभियान का सामना करने के बाद, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और अक्टूबर 2024 में ही वे भारत के लिए दोबारा खेले। तब से, वरुण भारत की टी20 एकादश में नियमित रूप से शामिल रहे हैं और उन्होंने अपना वनडे पदार्पण भी किया है और इस साल की शुरुआत में टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम से बाहर किए गए वरुण ने उन चीज़ों के बारे में बात की जिन पर गंभीर चाहते हैं कि वह वनडे क्रिकेट में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करें।

