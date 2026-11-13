वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में किस दिन फेंकी जाएगी पहली गेंद? नजदीक आ रही है डेट
वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में किस दिन फेंकी जाएगी पहली गेंद? इसको लेकर स्थिति लगभग साफ हो गई है। यहां तक कि पहले मैच की डेट भी अब नजदीक आ रही है, क्योंकि बीसीसीआई के अधिकारी इस स्टेडियम की विजिट करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बेहद खूबसूरत स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। वाराणसी के गंजारी में भगवान शिव की थीम पर ये स्टेडियम बना है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस स्टेडियम का मीडिया बॉक्स एक डमरू की आकृति वाला है, जबकि स्टेडियम के फ्लड लाइट्स त्रिशूल से प्रेरित हैं और स्टेडियम की छत चंद्राकार है। इस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच किस दिन होगा? ये डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि अगले महीने यहां क्रिकेट की शुरुआत होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस स्टेडियम का श्री गणेश दिसंबर की शुरुआत में हो सकता है।
दरअसल, दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी के कुछ मुकाबले खेले जा सकते हैं। अंडर 19 क्रिकेटर इस रेड बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी मेजबानी में आयोजित होने वाले कम से कम दो मैचों को यहां आयोजित कराने का फैसला लिया है। हालांकि, अभी तक शेड्यूल फाइनल नहीं किया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अधिकारी इसी सप्ताह इस स्टेडियम का दौरा करेंगे।
जैसे ही बीसीसीआई से इस स्टेडियम को हरी झंडी मिल जाएगी तो फिर यूपीसीए भी कूच बिहार ट्रॉफी के मैचों के शेड्यूल की घोषणा कर देगी। अभी तक सिर्फ एक ही मैच के शेड्यूल का ऐलान हुआ है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 26 से 29 नवंबर तक गुजरात से यूपी का मैच होना है। इसके बाद पुडुचेरी से 3 से 6 दिसंबर और छत्तीसगढ़ से 11 से 14 दिसंबर के बीच मुकाबला होना है। इन्हीं दो मैचों की मेजबानी वाराणसी में बने इस नए स्टेडियम को मिलने की संभावना है।
अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 3 दिसंबर से इस मैदान पर मुकाबले शुरू हो जाएंगे। स्टेडियम में कुल 9 पिच का एक स्क्वायर है, जहां 4 पिच लाल मिट्टी की हैं, 3 पिच काली मिट्टी की हैं और 2 पिच मिक्स्ड सॉइल से बनी हुई हैं। पिच और मैदान की गुणवत्ता को परखने के लिए शुरुआत में अंडर 19 के मैच आयोजित होंगे। इसके बाद यहां प्रोफेशनल मैचों का आयोजन होगा और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहां 2027 के जून के बाद ही हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सारे मैच शेड्यूल हैं। हालांकि, वुमेंस प्रीमियर लीग के मैचों का आयोजन यहां होने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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