वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, AUS के खिलाफ मचाई तबाही; शतक से चूके

वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर आग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 के दूसरे यूथ वनडे में उन्होंने 68 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए।

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आईपीएल 2025 से ही लगातार धूम मचा रहा है। इंग्लैंड के बाद भारतीय अंडर-19 टीम अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां वह तीन मैच की यूथ वनडे तो इतने ही मैच की यूथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला यूथ वनडे भारत ने 7 विकेट से जीता था जिसमें वैभव ने 22 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेली। दूसरे वनडे में उन्होंने अपने प्रदर्शन को सुधारा और अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तबदील किया। हालांकि वैभव सूर्यवंशी शतक तक नहीं पहुंच पाए और 68 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव की पार में 56 रन सिर्फ बाउंड्री से आए।

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैभव से पहले यह रिकॉर्ड भारत के ही पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद के नाम था। उन्मुक्त ने 21 पारियों में 38 छक्के जड़े थे। वहीं वैभव ने मात्र 10 पारियों में ही 41 छक्के जड़ दिए हैं।

जिस तरह वैभव खेल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि उन्हें सीनियर टीम से भी जल्द बुलावा आएगा।

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक यूथ वनडे में 540 रन बनाए हैं, जिनमें से एक-चौथाई से ज्यादा रन (26%) बाउंड्री से आए हैं। उनके नाम फिलहाल 41 छक्के हैं। वैभव सूर्यवंशी और उन्मुक्त चंद के अलावा यशस्वी जायसवाल का नाम भी इस लिस्ट में है। भारतीय टीम में एक स्थापित नाम बन चुके जायसवाल ने 2018 से 2020 के बीच खेले गए 27 मैचों में 30 छक्के लगाए थे।

खिलाड़ी टीम मैच रन हाईएस्ट स्कोर औसत 100s 50s 4s 6s वैभव सूर्यवंशी* IND 10 540 143 54 1 3 50 41 उन्मुक्त चंद IND 21 1149 122* 67.58 5 4 106 38 जवाद अबरार BAN 24 769 130* 36.61 2 4 83 35 शाहज़ेब खान PAK 24 1096 159 49.81 3 8 95 31 तौहीद हृदयोय BAN 47 1622 123* 47.7 5 10 115 30 यशस्वी जयसवाल IND 27 1386 114* 69.3 3 12 150 30 अज़ीज़ुल हकीम तमीम BAN 24 853 103 47.38 1 6 61 27 अनामुल हक बिजॉय BAN 38 1326 128 35.83 3 8 139 26 इसहाक मोहम्मद ENG 8 327 104 46.71 1 1 23 25 अविष्का फर्नांडो SRI 39 1379 138 40.55 4 4 146 24

रिकॉर्ड ब्रेकर हैं वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल के सूर्यवंशी के नाम पहले से ही कई रिकॉर्ड हैं; वह हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, जहां उन्होंने लीग के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया और साथ ही सबसे कम उम्र के शतकवीर भी बने। इसके अलावा 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में, उन्होंने सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में मुंबई के खिलाफ डेब्यू किया और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों पर सबसे तेज यूथ वनडे शतक भी जड़ा, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2019 में 53 गेंदों में शतक बनाया था। इसी पारी में, उन्होंने एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के (10) लगाने का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा।