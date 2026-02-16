होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
वैभव सूर्यवंशी इस साल नहीं देंगे CBSE की दसवीं की परीक्षा, जानिए वजह

Feb 16, 2026 10:11 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार के समस्तीपुर से निकल कर क्रिकेट की दुनिया में छा जाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस साल दसवीं की परीक्षा नहीं देंगे। वह सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिलहाल वह क्रिकेट पर ही फोकस रखना चाहते हैं।

बिहार के समस्तीपुर से निकल कर क्रिकेट की दुनिया में छा जाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस साल दसवीं की परीक्षा नहीं देंगे। वह सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिलहाल वह क्रिकेट पर ही फोकस रखना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी ने इस साल दसवीं की परीक्षा नहीं देने का फैसला किया है।

अगले महीने से आईपीएल का नया सीजन शुरू हो रहा है। इस 'वंडर किड' ने पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किया था और इस लीग को खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी के साथ-साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।

वैभव सूर्यवंशी ताजपुर प्रखंड के मॉडेस्टी स्कूल के छात्र हैं। 17 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। विद्यालय प्रशासन ने पिछले हफ्ते 'हिंदुस्तान' से बातचीत में पुष्टि की कि वैभव की परीक्षा को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उनका परीक्षा केंद्र शहर के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में था। वैभव जिस तरह कम उम्र में स्टार बन चुके हैं, उसे देखते हुए परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था भी एक चुनौती थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार क्रिकेट असोसिएशन के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वैभव सूर्यवंशी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल की वजह से उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा था। रिपोर्ट में वैभव सूर्यवंशी के करीबियों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अपनी जगह मजबूत करने और मैच जिताऊ प्रदर्शन को जारी रखने पर है।

बिहार क्रिकेट असोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी ने टीओआई को बताया, ‘सूर्यवंशी जहां कहीं भी जाते हैं तो उनके आस-पास 2000-3000 लोग जुट जाते हैं। आज वह देश के सबसे चहेते क्रिकेटरों में से एक हैं। हम उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं ताकि वह बाद में एग्जाम दे सके।’

सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक चलेगी।

ताजपुर के मॉडेस्टी स्कूल के डायरेक्टर आदर्श कुमार पिंटू ने भी पुष्टि की है कि सूर्यवंशी इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ‘सूर्यवंशी के पिता से चर्चा के बाद ये सामने आया कि बिजी शेड्यूल की वजह से वह इस साल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। फिलहाल सूर्यवंशी का सारा फोकस क्रिकेट पर है और वह आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी में व्यस्त है।’

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से धमाकेदार शतक जड़ने के बाद दुनियाभर में नई क्रिकेट सनसनी बनकर उभरे थे। उसके बाद से वह अंडर-19 क्रिकेट में लगातार धूम मचा रहे हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपर स्टार माना जा रहा है और कई क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें अब भारतीय टीम में भी जगह देने की मांग कर रहे हैं।

