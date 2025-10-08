वैभव सूर्यवंशी कैच आउट दिए जाने से रह गए अवाक, गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट में भी जीत हासिल की है। पहले मैच में पारी और 58 रन से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच को 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में भारत U-19 की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गए थे।

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट में भी जीत हासिल की है। पहले मैच में पारी और 58 रन से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच को 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में भारत U-19 की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गए थे।

दूसरे यूथ टेस्ट में भारत U-19 की पहली पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी अंपायर के फैसले से अवाक रह गए थे। उन्हें कैच आउट करार दिया गया जबकि बल्ले और गेंद का कहीं कोई संपर्क ही नहीं हुआ था। अंपायर के फैसले से वह हैरान थे और उन्होंने इशारा भी किया कि गेंद उनके बल्ले से टच ही नहीं हुई है।

सूर्यवंशी को जब आउट दिया गया तब वह 20 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्हें चार्ल्स लैचमंड की गेंद पर कैच आउट दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में 14 साल के सूर्यवंशी ने सिर्फ 86 गंद में 113 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उस मैच को भारतीय टीम ने पारी और 58 रनों से जीता था। सूर्यवंशी दूसरे यूथ टेस्ट की पहली पारी में भी लय में दिख रहे थे और गलत तरह से आउट दिए जाने तक उन्होंने 20 रन की पारी में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा था। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया। दूसरी पारी में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए।