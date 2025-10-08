Vaibhav Suryavanshi was left speechless after being given out caught behind even huge gap between bat and ball वैभव सूर्यवंशी कैच आउट दिए जाने से रह गए अवाक, गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi was left speechless after being given out caught behind even huge gap between bat and ball

वैभव सूर्यवंशी कैच आउट दिए जाने से रह गए अवाक, गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट में भी जीत हासिल की है। पहले मैच में पारी और 58 रन से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच को 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में भारत U-19 की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गए थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 01:07 PM
share Share
Follow Us on
वैभव सूर्यवंशी कैच आउट दिए जाने से रह गए अवाक, गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट में भी जीत हासिल की है। पहले मैच में पारी और 58 रन से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच को 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में भारत U-19 की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गए थे।

दूसरे यूथ टेस्ट में भारत U-19 की पहली पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी अंपायर के फैसले से अवाक रह गए थे। उन्हें कैच आउट करार दिया गया जबकि बल्ले और गेंद का कहीं कोई संपर्क ही नहीं हुआ था। अंपायर के फैसले से वह हैरान थे और उन्होंने इशारा भी किया कि गेंद उनके बल्ले से टच ही नहीं हुई है।

सूर्यवंशी को जब आउट दिया गया तब वह 20 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्हें चार्ल्स लैचमंड की गेंद पर कैच आउट दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में 14 साल के सूर्यवंशी ने सिर्फ 86 गंद में 113 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उस मैच को भारतीय टीम ने पारी और 58 रनों से जीता था। सूर्यवंशी दूसरे यूथ टेस्ट की पहली पारी में भी लय में दिख रहे थे और गलत तरह से आउट दिए जाने तक उन्होंने 20 रन की पारी में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा था। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया। दूसरी पारी में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में सिर्फ 135 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 171 रन बनाकर 36 रनों की महत्वपूर्ण लीड ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाई और सिर्फ 116 रन पर सिमट गई। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।

Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |