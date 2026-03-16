युवराज सिंह के 6 छक्कों का नहीं, बल्कि T20 में क्रिस गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी आगामी आईपीएल में क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जो पिछले 13 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है। यह रिकॉर्ड है टी20 में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बड़े ही कम समय में क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है। पिछले आईपीएल में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने अपने डेब्यू सीजन में शतक जड़ा और 7 मैचों में कुल 252 रन ठोक डाले। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईपीएल के बाद वह लगातार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे। उनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर ही भारत अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप का भी खिताब जीतने में कामयाब रहा। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 175 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। अब उन्होंने अपना अगला टारगेट बताया है।
बीसीसीआई के सालाना अवॉर्ड समारोह के दौरान जब हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि आप इन तीन में से किस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे। तो वैभव सूर्यवंशी ने यह जवाब दिया।
हर्षा के तीन ऑप्शन में से पहला एक ओवर में 6 छक्के, दूसरा क्रिस गेल का आईपीएल में 175 रन का रिकॉर्ड और तीसरा आईपीएल में सबसे तेज शतक। बता दें, वैभव सूर्यवंशी के नाम आईपीएल में 35 गेंदों पर दूसरी सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में क्रिस गेल 30 गेंदों के साथ टॉप पर हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने इसके जवाब में कहा कि उन्हें आईपीएल में क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने का है।
बता दें, युवराज सिंह T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे, उन्होंने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था। वैभव सूर्यवंशी को भी छक्के लगाना खूब पसंद है, मगर उनका पहला टारगेट क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना है।
गेल ने 175 रनों की नाबाद पारी पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 आईपीएल में खेली थी। यह सिर्फ आईपीएल की ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। टी20 क्रिकेट पिछले 13 सालों में काफी अलग स्तर पर पहुंच गया है, मगर आज तक गेल का यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। जिस तरह वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर उम्मीद लगाई जा सकती है कि वह उनका यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें