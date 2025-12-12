Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi unleashed a barrage of sixes in Dubai vs UAE U19 shattering several previous records
वैभव सूर्यवंशी ने दुबई में की छक्कों की बारिश, तहस-नहस कर डाले पिछले कई रिकॉर्ड

अंडर-19 एशिया कप में शुक्रवार को दुबई में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से गदर काट दिया। मेजबान यूएई अंडर-19 टीम के खिलाफ इंडिया अंडर-19 की तरफ से सूर्यवंशी ने 95 गेंदों में 171 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने इस पारी से तमाम पिछले रिकॉर्ड तहस-नहस कर डाले।

Dec 12, 2025 03:54 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अंडर-19 एशिया कप में शुक्रवार को दुबई में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से गदर काट दिया। मेजबान यूएई अंडर-19 टीम के खिलाफ इंडिया अंडर-19 की तरफ से सूर्यवंशी ने 95 गेंदों में 171 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बुक के तमाम रिकॉर्ड का तहस-नहस कर डाला। वह यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बनने से तो चूक गए लेकिन छक्कों की ऐसी बारिश की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद अगले 50 रन सिर्फ 26 गेंदों में पूरा किया यानी 56 गेंदों में शतक लगाया। 100 से 150 पहुंचने के लिए उन्होंने 28 गेंदों का सामना किया। सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 150 रन पूरे किए। आखिरकार वह 95 गेंद में 171 रन बनाकर उद्दिश सूरी की गेंद पर बोल्ड हुए।

यूथ ओडीआई में किसी भारतीय की दूसरी सबसे बड़ी पारी

वैभव सूर्यवंशी यूथ ओडीआई में सबसे बड़ी पारी खेलने के अंबाती रायुडू के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 6 रन से चूक गए। रायुडू ने 30 अगस्त 2002 को इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ टांटन में 177 रन की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 14 छक्के जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।

यूथ ओडीआई के इतिहास में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स

बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले इस 14 साल के वंडर बॉय ने अपनी 171 रन की पारी में 14 छक्कों के अलावा 9 चौके भी जड़े। वह यूथ ओडीआई के इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के माइकल विलियम हिल के नाम था जिन्होंने 2008 में नामीबिया अंडर 19 के खिलाफ मैच में 12 छक्के उड़ाए थे।

यूथ ओडीआई में 50 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी

इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी यूथ ओडीआई के इतिहास में 50 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह अंडर19 एशिया कप के इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।

एशिया कप अंडर-19 के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज

मौजूदा अंडर19 एशिया कप में उन्होंने 6 मैचों में 26 छक्के लगाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के दार्विश रसूली के नाम था जिन्होंने 22 छक्के उड़ाए थे। रसूली के नाम ही अंडर-19 एशिया कप के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा 10 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड था जिसे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत इंडिया अंडर-19 ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
