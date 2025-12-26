Cricket Logo
वैभव सूर्यवंशी हुए विजय हजारे ट्रॉफी से बाहर, पहले मैच में खेली थी 190 रनों की धुआंधार पारी

भारत के उभरते सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले मैच में 190 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी, वह अब इस टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसकी पुष्टि उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने की है।

Dec 26, 2025 09:34 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के उभरते सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले मैच में 190 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी, वह अब इस टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसकी पुष्टि उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने की है। विजय हजारे ट्रॉफी में आज बिहार का दूसरा मैच मणिपुर से है। टॉस के दौरान जैसे ही बिहार की प्लेइंग XI का ऐलान हुआ और उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं दिखा तो हर कोई हैरान रह गया। वैभव सूर्यसवंशी के कोच ने बताया कि वैभव मणिपुर के खिलाफ शुक्रवार का मैच नहीं खेल पाएगा क्योंकि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए पहले ही देश की राजधानी दिल्ली जा चुका है, जहां उसे उसके शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा।

सेरेमनी की बात करें तो, यह इवेंट राष्ट्रपति भवन में होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेरेमनी में अवॉर्ड पाने वालों से मिलेंगे।

सेरेमनी के बाद, उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया U19 टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़ेगा और जिम्बाब्वे के लिए रवाना होंगे, क्योंकि टीम आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जो 15 जनवरी से शुरू होगा।

ओझा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "वैभव आज का मैच नहीं खेलेगा क्योंकि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सेरेमनी में शामिल होने के लिए दिल्ली में है। उसे सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। उसे सेरेमनी के लिए सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना था।"

उन्होंने आगे कहा, "वह विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसे U19 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ तालमेल बिठाना है और इसलिए वह तैयारी मैचों के लिए बाकी भारतीय टीम के साथ जुड़ेगा।"

