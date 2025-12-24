84 गेंद, 190 रन, 16 चौके और 15 छक्के... वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वनडे मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड

Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी दोहरा शतक ठोककर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे सबसे कम गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 

Dec 24, 2025 10:56 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर हल्ला बोल रहा है। पहले घरेलू क्रिकेट में थोड़ी बहुत चमक बिखेरने के बाद आईपीएल में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। इसके बाद इंडिया की जूनियर टीमों में उन्होंने कमाल करके दिखाया। अब फिर से घरेलू क्रिकेट में लौटे तो एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी 190 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का था। इस पारी में 31 चौके और छक्के उनके बल्ले से आए। सबसे कम गेंदों में 150 रन लिस्ट ए मैच में बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी वह अपने नाम करने में सफल हुए।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में डबल सेंचुरी जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाने से वे चूक गए, लेकिन फिर भी सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने चौके और छक्कों की झड़ी लगाई। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 16 चौके और 15 छक्कों की बदौलत 190 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 226.19 का था।

वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया है। 36 गेंदों में शतक पूरा करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने महज 54 गेंदों में 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। डिविलियर्स ने 64 गेंदों में 150 रन लिस्ट ए मैच में बनाए हुए हैं। इस तरह वैभव उनसे आगे निकल गए। लिस्ट ए क्रिकेट में उनका ये पहला शतक है।

शतक पर शतक

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आईपीएल, यूथ ओडीआई, यूथ टेस्ट, इंडिया ए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अंडर 19 एशिया कप और विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़ चुके हैं। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज बहुत ही तेज गति से रन बनाने के लिए जाना जाता है। वैभव की इन पारियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भारतीय टीम से अब ज्यादा दूर नहीं हैं।

