वैभव सूर्यवंशी ने IPL से पहले उड़ाया गर्दा; 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी, 331.58 का रहा स्ट्राइक रेट
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल से पहले गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है। मुंबई के डीवाई पाटिल टी20 कप में उन्होंने 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकी, वहीं 331.58 के स्ट्राइक रेट से हैरतअंगेज पारी खेली।
आईपीएल 2026 का आगाज होने में अभी थोड़ा समय है, मगर इससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई में जारी डीवाई पाटिल कप 2026 में 14 गेंदों में फिफ्टी ठोक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वैभव ने इंडियन नेवी के खिलाफ मात्र 19 गेंदों पर 63 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। िस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 331.58 का रहा। वैभव की इस तूफानी पारी के दम पर उनकी टीम डीवाई पाटिल ब्लू मैच को 5 विकेट से जीतने में कामयाब रही।
इंडियन नेवी ने डीवाई पाटिल ब्लू के सामने जीतने के लिए 220 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को हासिल करने के लिए डीवाई पाटिल ब्लू को जबरदस्त शुरुआत की जरूरत थी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप की रेड हॉट फॉर्म को डोमेस्टिक सर्किट में जारी रखते हुए 14 गेंदों पर अर्धशतक ठोका।
वैभव आखिरकार सातवें ओवर में 63 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने 331.58 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी पारी में सात चौके और पांच छक्के शामिल थे, जिसमें सिर्फ बाउंड्री से 58 रन थे।
वैभव सूर्यवंशी की इस पारी के दम पर DY पाटिल ब्लू की टीम मैच को पांच विकेट और इतनी ही गेंदें बाकी रहते जीतने में कामयाब रही।
इस महीने की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी भारत की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थ, जिन्होंने जिम्बाब्वे और नामीबिया में छठा U19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। वैभव इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने।
वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे अधिक 439 रन बनाए। हालांकि वह इंग्लैंड के बेन मेयस से सिर्फ पांच रन पीछे, जो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें