वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में काटा गदर, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारत ने किया सीरीज पर कब्जा

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे युवा वनडे में गदर काटा। उन्होंने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है।

वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक और कप्तान आयुष म्हात्रे की कामचलाऊ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से झटके तीन विकेट की बदौलत भारत की अंडर-19 टीम ने बुधवार को ब्रिस्बेन में दूसरे युवा वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का अंतिम मैच शुक्रवार को इयान हीली ओवल में खेला जाएगा।

मध्यक्रम के बल्लेबाज जेडन ड्रेपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 72 गेंद में 102 रन की पारी खेली, लेकिन 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 47.2 ओवर में 249 रन ही बना सकी। सूर्यवंशी (68 गेंद में 70 रन, 5 चौके, 6 छक्के) ने भारतीय बल्लेबाजी आक्रमण की नींव रखी जब उनके साथी सलामी बल्लेबाज म्हात्रे दो गेंद खेलकर शून्य पर आउट हो गए। सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा ​​(70 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़कर भारत को ट्रैक पर वापसी कराई। पर सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारत की लय टूट गई।

विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू (71 रन) ने अंतिम क्रम के बल्लेबाज़ों के साथ छोटी लेकिन अहम साझेदारियां करके स्कोर को चलायमान रखा जिससे भारतीय टीम 49.4 ओवर में 300 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.5 ओवर में एक विकेट पर 63 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही थी। लेकिन ऑफ स्पिनर कनिष्क चौहान ने स्टीव होगन को आउट कर टीम को मुश्किल में डाल दिया।