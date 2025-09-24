Vaibhav Suryavanshi Shines As India U19 Thrash Australia U19 in 2nd Youth ODI Ayush Mhatre Brigad Take unassailable lead वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में काटा गदर, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारत ने किया सीरीज पर कब्जा, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi Shines As India U19 Thrash Australia U19 in 2nd Youth ODI Ayush Mhatre Brigad Take unassailable lead

वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में काटा गदर, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारत ने किया सीरीज पर कब्जा

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे युवा वनडे में गदर काटा। उन्होंने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है।

Md.Akram ब्रिस्बेन, भाषाWed, 24 Sep 2025 07:15 PM
वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक और कप्तान आयुष म्हात्रे की कामचलाऊ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से झटके तीन विकेट की बदौलत भारत की अंडर-19 टीम ने बुधवार को ब्रिस्बेन में दूसरे युवा वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का अंतिम मैच शुक्रवार को इयान हीली ओवल में खेला जाएगा।

मध्यक्रम के बल्लेबाज जेडन ड्रेपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 72 गेंद में 102 रन की पारी खेली, लेकिन 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 47.2 ओवर में 249 रन ही बना सकी। सूर्यवंशी (68 गेंद में 70 रन, 5 चौके, 6 छक्के) ने भारतीय बल्लेबाजी आक्रमण की नींव रखी जब उनके साथी सलामी बल्लेबाज म्हात्रे दो गेंद खेलकर शून्य पर आउट हो गए। सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा ​​(70 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़कर भारत को ट्रैक पर वापसी कराई। पर सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारत की लय टूट गई।

विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू (71 रन) ने अंतिम क्रम के बल्लेबाज़ों के साथ छोटी लेकिन अहम साझेदारियां करके स्कोर को चलायमान रखा जिससे भारतीय टीम 49.4 ओवर में 300 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.5 ओवर में एक विकेट पर 63 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही थी। लेकिन ऑफ स्पिनर कनिष्क चौहान ने स्टीव होगन को आउट कर टीम को मुश्किल में डाल दिया।

इसके बाद घरेलू टीम ने 63 के स्कोर पर एलेक्स टर्नर और यश देशमुख के रूप में दो और विकेट गंवा दिए जिससे स्कोर चार विकेट पर 63 हो गया। जल्द ही टीम ने 109 रन के स्कोर पर छह विकेट खो दिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम हार की कगार पर पहुंच गई। पर ड्रेपर और आर्यन शर्मा (38) ने सातवें विकेट के लिए 112 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के लिए संघर्ष जारी रखा लेकिन इतना ही काफी नहीं था। म्हात्रे ने इस समय ड्रेपर और आर्यन के विकेट जल्दी जल्दी लेकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

