Vaibhav Suryavanshi selected in Bihar squad for Ranji Trophy appointed vice captain sakibul gani to lead side

रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से कमाल दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी, उपकप्तान बनाए गए

वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कमान सकीबुल गनी को सौंपी गई है। रविवार देर रात बीसीए ने रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार के 15 सदस्यों वाले स्क्वाड का ऐलान किया।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 10:10 AM
इस साल आईपीएल में टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर चर्चा में आए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अब भारत की सीनियर टीम में आने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। अंडर-19 टीम की तरफ से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद अब वह सबसे चर्चित डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार की 15 सदस्यों वाली टीम का ऐलान किया है। इसमें न सिर्फ सूर्यवंशी को जगह मिली है बल्कि उन्हें उपकप्तान बनाया गया है।

सकीबुल गनी को कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्यों वाले स्क्वाड में गनी और सूर्यवंशी के अलावा ये खिलाड़ी शामिल हैं- पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, अर्नव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, आमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम और सचिन कुमार।

रणजी ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन से वैभव सूर्यवंशी के लिए भारत की सीनियर टीम में प्रवेश के दरवाजे खुल सकते हैं। वह आईपीएल इतिहास में न सिर्फ सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, बल्कि सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं। आईपीएल में उनसे तेज शतक का रिकॉर्ड सिर्फ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का है।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते नजर आए थे। वह आईपीएल के इतिहास में ये टूर्नामेंट खेलने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर में खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 35 गेंद में शतक पूरा किया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष 32 दिन थी। इस तरह वह आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

अपनी तूफानी पारी से उन्होंने यूसुफ पठान को पीछे छोड़कर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पठान ने भी 2010 में राजस्थान रॉयल्स के ही लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में 37 गेंद में शतक पूरा किया था। आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 30 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी।

आईपीएल 2025 से क्रिकेट सनसनी बनकर उभरे वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर इंडिया-U19 की तरफ से मेजबान टीम के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज में 143 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ यूथ टेस्ट में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे और दो मैच में सिर्फ 1 अर्धशतक जड़ पाए थे। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में 113 रन की तूफानी पारी खेली थी।

