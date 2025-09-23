ऑस्ट्रेलिया में वैभव सूर्यवंशी का धमाका; U-19 मैच में ऐसे उड़ाया गर्दा; VIDEO

अंडर-19 भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए वैभव सूर्यवंशी ने पहले वनडे में तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 22 गेंद में 38 रन की पारी खेली। क्रिकेट.कॉम.एयू ने अपने एक्स हैंडल से वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का एक मोंटाज बनाकर शेयर किया है।

इस साल आईपीएल में तूफानी शतक से चर्चा में आए 16 साल के वैभव सूर्यवंशी तबसे लगातार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से चर्चाओं में ही रह रहे हैं। आईपीएल के बाद इंग्लैंड दौरे पर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से अंग्रेज प्रशंसकों तक का दिल जीत लिया। अब अंडर-19 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी कमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने बल्ले से ऐसे गर्दा उड़ाया कि उनकी मैच विनिंग पारी का वीडियो वायरल हो रहा है।

अंडर-19 भारतीय टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। वनडे टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे कर रहे हैं और टीम में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। 21 सितंबर को दोनों टीमों के बीच पहला वनडे खेला गया। दूसरा मैच 24 सितंबर और तीसरा मैच 26 सितंबर को है। उसके बाद 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पहला टेस्ट खेला जाएगा। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट है।

पहले वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय फैंस तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटप्रेमियों को भी अपना मुरीद बना लिया है। उनकी बल्लेबाजी के वीडियो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में छाए हुए हैं।

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने अपने एक्स हैंडल से वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का एक मोंटाज बनाकर शेयर किया है। उसके साथ लिखा है- वैभव सूर्यवंशी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच बहुत ही एंटरटेनिंग था।

क्लिप में दिख रहा है कि सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं। मैदान के लगभग हर कोने में चौके जड़ रहे हैं। वह छक्का भी लगाते दिखते हैं।

देखें वीडियो-

पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। जवाब में भारत ने 31वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।