Sat, Dec 13, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi record will blow your mind became first player in the world to hit 50 sixes in U19 ODI history
14 साल के वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके भी होश, U19 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

14 साल के वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके भी होश, U19 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक U19 वनडे में 12 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 57 छक्के जड़ चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के ही उनमुक्त चंद हैं, जिन्होंने 38 छक्के लगाए थे।

Dec 13, 2025 07:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

वैभव सूर्यवंशी अभी 14 साल के हैं, मगर उनके बल्ले की गूंज अभी से ही पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। आईपीएल 2025 के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के बाद यह युवा खिलाड़ी अंडर-19 क्रिकेट में धमाल मचा रहा है। भारतीय U19 टीम इस समय दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप में हिस्सा ले रही है। भारत का पहला मैच यूएई से हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 234 रनों की विशाल अंतर से जीता। भारत की इस जीत में अहम भूमिका वैभव सूर्यवंशी ने ही 171 रनों की धुआंधार पारी खेलकर निभाई। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 95 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 14 छक्कों के साथ उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो U19 क्रिकेट के इतिहास में आजतक कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में बवाल, भ्रष्टाचार में फंसे 4 खिलाड़ी; जानें नाम

वैभव सूर्यवंशी U19 वनडे में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने

यह रिकॉर्ड है U19 ODI सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। वैसे तो इस मैच से पहले ही वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में पहले पायदान पर थे, मगर इन 14 छक्कों के साथ वह यूथ वनडे में 50 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

read moreये भी पढ़ें:
सिराज ने T20 वर्ल्ड कप से पहले SMAT में मचाया तहलका, खींचा चयनकर्ताओं का ध्यान

जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक U19 वनडे में 12 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 57 छक्के जड़ चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के ही उनमुक्त चंद हैं, जिन्होंने 38 छक्के लगाए थे।

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के नाम अब U19 वनडे में कुल 727 रन हो गए हैं। उनकी नजरें अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी। विराट ने अपने U19 करियर में 28 मैचों में 978 रन बनाए थे। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच अब 251 रनों का ही अंतर रह गया है।

वहीं भारत के लिए U19 वनडे में सबसे ज्यादा 1404 रन बनाने का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम है, हालांकि वह भारतीय सीनियर टीम में कभी अपनी जगह नहीं बना पाए। लिस्ट में यशस्वी जायसवाल 1386 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |