14 साल के वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके भी होश, U19 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

वैभव सूर्यवंशी अभी 14 साल के हैं, मगर उनके बल्ले की गूंज अभी से ही पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। आईपीएल 2025 के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के बाद यह युवा खिलाड़ी अंडर-19 क्रिकेट में धमाल मचा रहा है। भारतीय U19 टीम इस समय दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप में हिस्सा ले रही है। भारत का पहला मैच यूएई से हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 234 रनों की विशाल अंतर से जीता। भारत की इस जीत में अहम भूमिका वैभव सूर्यवंशी ने ही 171 रनों की धुआंधार पारी खेलकर निभाई। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 95 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 14 छक्कों के साथ उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो U19 क्रिकेट के इतिहास में आजतक कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था।

वैभव सूर्यवंशी U19 वनडे में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने यह रिकॉर्ड है U19 ODI सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। वैसे तो इस मैच से पहले ही वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में पहले पायदान पर थे, मगर इन 14 छक्कों के साथ वह यूथ वनडे में 50 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक U19 वनडे में 12 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 57 छक्के जड़ चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के ही उनमुक्त चंद हैं, जिन्होंने 38 छक्के लगाए थे।

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम अब U19 वनडे में कुल 727 रन हो गए हैं। उनकी नजरें अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी। विराट ने अपने U19 करियर में 28 मैचों में 978 रन बनाए थे। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच अब 251 रनों का ही अंतर रह गया है।