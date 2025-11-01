Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi ready for Team India IPL chief Arun Dhumal says 14 year old player is knocking on the door
टीम इंडिया के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी? IPL चीफ बोले- 14 साल का खिलाड़ी खटखटा रहा है दरवाजा

टीम इंडिया के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी? IPL चीफ बोले- 14 साल का खिलाड़ी खटखटा रहा है दरवाजा

संक्षेप: अरुण धूमल ने टीम इंडिया की प्रभावशाली बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ की और 14 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा को उजागर किया। उन्होंने इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ विश्वास और कार्यशैली के लिए सराहना की।

Sat, 1 Nov 2025 08:15 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2025 के जरिए वर्ल्ड क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वैभव ने आईपीएल के बाद अंडर-19 टीम के लिए खूब रन बनाए, लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेरा। उनके इस लाजवाब प्रदर्शन को देखने के बाद फैंस उत्साहित हैं कि वह कब भारतीय टीम के लिए डेब्यू करेंगे। क्या वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए तैयार है? आईपीएल चीफ अरुण धूमल ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं।

अरुण धूमल ने टीम इंडिया की प्रभावशाली बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ की और 14 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा को उजागर किया। उन्होंने इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ विश्वास और कार्यशैली के लिए सराहना की। धूमल को भरोसा है कि रोहित और कोहली ODI फॉर्मेट में अभी बहुत आगे हैं, और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित की शानदार बल्लेबाजी की सराहना की, जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

अरुण धूमल ने ANI से कहा, “हम लंबे समय से भारतीय टीम की इस बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस टीम को देखिए, एक 14 साल का अद्भुत खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी, टीम का हिस्सा बनने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। और फिर आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे जा रहे हैं, लेकिन वे नहीं जा रहे हैं। वे यहीं रहने वाले हैं।”

उन्होंने आगे कहा, "और जिस तरह से रोहित ने इस वनडे सीरीज में अपनी क्लास दिखाई है, उस उम्र में, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनकर, यह दर्शाता है कि उनमें किस तरह का दृढ़ विश्वास है, वे किस तरह की कड़ी मेहनत करते हैं। जब टीम इंडिया की बात आती है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहेंगे। और यही एक खिलाड़ी की सच्ची झलक है। और मेरी उन दोनों को शुभकामनाएं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपना जीवन दिया है।"

