Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi plays another explosive innings coming close to breaking Virat Kohli record in Youth ODIs
वैभव सूर्यवंशी की एक और तूफानी पारी, ODI में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के पहुंचे करीब

वैभव सूर्यवंशी की एक और तूफानी पारी, ODI में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के पहुंचे करीब

संक्षेप:

वैभव सूर्यवंशी ने दुबई में जारी U19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ एक और तूफानी पारी खेली। उन्होंने महज 25 गेंदों पर अर्धशतक जमाया। इस अर्धशतक के साथ वह विराट कोहली के रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हैं।

Dec 16, 2025 12:02 pm IST
इंडिया वर्सेस मलेशिया अंडर-19 एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और धमाकेदार पारी देखने को मिली। वैभव ने 25 गेंदों पर 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया, मगर वह अपनी इस पारी को बड़ा नहीं कर पाए और अगली ही गेंद पर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में अभी तक खेले, 14 मैचों में 782 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं विराट कोहली ने यूथ वनडे में 2006 से 2008 के बीच 28 मैचों में 46.57 की औसत के साथ 978 रन बनाए थे। कोहली ने यूथ वनडे में सिर्फ एक ही शतक जड़ा था।

विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच 196 रनों का ही अंतर रह गया, आने वाले कुछ मैचों में वैभव इस रिकॉर्ड को तोड़ उनसे आगे निकल जाएंगे। बता दें, विराट कोहली भारत के लिए यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें पायदान पर हैं।

जी हां, उनसे ज्यादा रन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों ने बनाए हैं, जो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। गिल ने यूथ वनडे में 1149 तो जायसवाल ने 1386 रन बनाए थे।

वहीं भारत के लिए यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम है, जिन्होंने 2012 से 2014 के बीच 1404 रन बनाए थे, हालांकि उन्हें कभी सीनियर टीम में जगह नहीं मिली।

बात, इंडिया वर्सेस मलेशिया मुकाबले की करें तो मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। खबर लिखे जाने तक भारत 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुका है।

भारतीय प्लेइंग XI- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह

