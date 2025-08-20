वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा ज्ञान मत दो…14 वर्षीय बल्लेबाज को लेकर किसने दी बेशकीमती सलाह?

14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर अंबाती रायडू ने बेशकीमती सलाह दी है। रायडू ने कहा कि सूर्यवंशी को ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज ने वैभव को असाधारण टैलेंट करार दिया।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में धमाल मचाने के बाद से छाए हुए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने सात मैचों में 252 रन बटोरे, जिसमें 206.56 का शानदार स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने ना सिर्फ आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू का बल्कि दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी।

बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने आईपीएल के बाद इंग्लैंड दौरे पर युवा वनडे मैचों में भारत की अंडर-19 टीम के के लिए प्रभावशाली बल्लेबाजी की। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू पिछले पांच महीनों में वैभव की क्रिकेट में प्रगति से बेहद प्रभावित हैं। उनका मानना है कि युवा बल्लेबाज जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकता है। हालांकि, रायडू ने एक बेशकीमती सलाह देते हुए कहा कि वैभव को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए।

रायडू ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, “उसके बल्ले की स्पीड असाधारण है। इस उम्र में कमाल है। जो उसका व्हिप आता है, मुझे उम्मीद है कि कोई इसे नहीं बदलेगा। उसे और बेहतर होना चाहिए। ब्रायन लारा जैसा कोई दिग्गज शायद जाकर उससे बात करे। उनका बैट लिफ्ट भी इसी तरह का था। वैभव सीख सकता है कि जब आप डिफेंस कर रहे हों और जब आप हल्के हाथ से खेल रहे हों तो बल्ले की गति को कैसे कंट्रोल करें। अगर वैभव के गेम में यह आ गया तो वह एक असाधारण टैलेंट बन जाएगा।”