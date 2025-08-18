Vaibhav Suryavanshi in Asia Cup 2025 India squad World Cup winning player said If I were a selector then वैभव सूर्यवंशी की होगी एशिया कप 2025 में एंट्री? वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी ने कहा, ‘अगर मैं सिलेक्टर होता तो…’, Cricket Hindi News - Hindustan
वैभव सूर्यवंशी की होगी एशिया कप 2025 में एंट्री? वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी ने कहा, ‘अगर मैं सिलेक्टर होता तो…’

कृष्णम्माचारी श्रीकांत का मानना है कि संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी या साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि शॉर्ट बॉल के खिलाफ सैमसन की कमजोरी इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उजागर हुई थी और अन्य टीमें भी इसका फायदा उठा सकती हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 06:26 AM
एशिया कप 2025 का स्क्वॉड चुनने के लिए T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को खूब माथापच्ची करनी होगी। चयन की कतार में कई खिलाड़ी खड़े हैं, मगर 15 ही खुशकिस्मत खिलाड़ियों को स्क्वॉड में मौका मिलेगा। एक तरफ टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और विस्टफोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं जो स्क्वॉड में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज और चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी और साई सुदर्शन के रूप में दो नए नामों की पेशकश की है। वैभव और साई- इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आईपीएल 2025 में अभी प्रतिभा का जौहर पूरी दुनिया को दिखाया था।

कृष्णम्माचारी श्रीकांत का मानना है कि संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी या साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि शॉर्ट बॉल के खिलाफ सैमसन की कमजोरी इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उजागर हुई थी और अन्य टीमें भी इसका फायदा उठा सकती हैं।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ शॉर्ट बॉल के खिलाफ असफल रहे। मेरे हिसाब से, उनका ओपनिंग करना संदिग्ध है। अगर मैं चयनकर्ता होता, तो अभिषेक शर्मा मेरी पहली पसंद होते। दूसरी पसंद, मैं वैभव सूर्यवंशी या साई सुदर्शन में से किसी एक को चुनता।”

श्रीकांत ने एशिया कप के अलावा आगमी टी20 वर्ल्ड कप में भी वैभव सूर्यवंशी को स्क्वॉड में शामिल करने की बात कही।

उन्होंने कहा, "मैं अपनी 15 सदस्यीय टी20 वर्ल्ड कप टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल करूंगा। वह शानदार खेल रहे हैं।"

श्रीकांत ने आगे कहा कि सैमसन को अभी भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है, लेकिन अगर उन्हें जितेश शर्मा से आगे चुना जाता है तो वह विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे।

श्रीकांत बोले, "साई सुदर्शन ऑरेंज कैप होल्डर हैं। वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यशस्वी जायसवाल भी। इसलिए, सुदर्शन, सूर्यवंशी या जायसवाल में से किसी एक को अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए। मेरी पसंद यही होगी। यह बहुत प्रतिस्पर्धी दुनिया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में सैमसन और जितेश शर्मा के बीच चुनाव हो सकता है।"

उन्होंने साथ ही कहा "मैं श्रेयस अय्यर को भी टीम में शामिल करूंगा। श्रेयस, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का खेलना तय है।"