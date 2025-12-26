Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi Has Awarded With Pradhan mantri rastriya bal purskar
वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जानें किसे मिलता है ये अवॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जानें किसे मिलता है ये अवॉर्ड

संक्षेप:

बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों प्रदान किया गया है।

Dec 26, 2025 11:54 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी पीएमआरबीपी असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी सात श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को रिसीव करने के कारण वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के आगे के मैचों में नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में शानदार 190 रनों की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे राउंड के लिए वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।

ये भी पढ़ें:बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन रचा गया इतिहास, MCG में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्शकों भरम

वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने उनके प्लेइंग 11 में शामिल ना होने का कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को रिसीव करना बताया। उन्होंने कहा कि, वैभव मणिपुर के खिलाफ शुक्रवार का मैच नहीं खेल पाएगा क्योंकि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेने के लिए देश की राजधानी दिल्ली जा चुका है। वैभव को दिल्ली में सेरेमनी के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना था,जिसमें वह शामिल हुए।

उनके कोच ने यह भी बताया कि वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के आगे के मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वैभव इंडिया अंडर-19 टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़कर जिम्बाब्वे के लिए रवाना होंगे, क्योंकि टीम आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है जो अगले साल 15 जनवरी से खेला जाएगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |