वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जानें किसे मिलता है ये अवॉर्ड
बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों प्रदान किया गया है।
बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी पीएमआरबीपी असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी सात श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को रिसीव करने के कारण वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के आगे के मैचों में नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में शानदार 190 रनों की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे राउंड के लिए वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।
वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने उनके प्लेइंग 11 में शामिल ना होने का कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को रिसीव करना बताया। उन्होंने कहा कि, वैभव मणिपुर के खिलाफ शुक्रवार का मैच नहीं खेल पाएगा क्योंकि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेने के लिए देश की राजधानी दिल्ली जा चुका है। वैभव को दिल्ली में सेरेमनी के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना था,जिसमें वह शामिल हुए।
उनके कोच ने यह भी बताया कि वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के आगे के मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वैभव इंडिया अंडर-19 टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़कर जिम्बाब्वे के लिए रवाना होंगे, क्योंकि टीम आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है जो अगले साल 15 जनवरी से खेला जाएगा।