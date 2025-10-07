Vaibhav Suryavanshi failed Henil Patel Khilan Patel Shine on Day 1 India U19 take lead over Australia in 2nd Youth Test वैभव सूर्यवंशी हुए फुस्स, पहले दिन चमके ये दो खिलाड़ी; भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली बढ़त, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi failed Henil Patel Khilan Patel Shine on Day 1 India U19 take lead over Australia in 2nd Youth Test

वैभव सूर्यवंशी हुए फुस्स, पहले दिन चमके ये दो खिलाड़ी; भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली बढ़त

भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे युवा टेस्ट की पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली है। पहले दिन वैभव सूर्यवंशी फुस्स हो गए। वहीं, हेनिल पटेल और खिलन पटेल चमके। दोनों ने हरफनमौला प्रदर्शन किया।

Md.Akram मैके, भाषाTue, 7 Oct 2025 04:32 PM
share Share
Follow Us on
वैभव सूर्यवंशी हुए फुस्स, पहले दिन चमके ये दो खिलाड़ी; भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली बढ़त

हेनिल पटेल और खिलन पटेल की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी प्रदर्शन से भारत अंडर-19 टीम ने मंगलवार को मैके में दूसरे युवा टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 135 रनों पर ऑलआउट करने के बाद पहली पारी में सात विकेट गंवाकर नौ रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और बाएं हाथ के स्पिनर खिलन पटेल ने क्रमशः 21 और 23 रन देकर तीन-तीन विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बल्लेबाजों को परेशान किया, जिससे टीम 43.3 ओवर में सिमट गई।

ली यंग ने जड़ा अर्धशतक

विकेटकीपर एलेक्स ली यंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 66 रन (108 गेंदों में) बनाए। कप्तान विल मलाजचुक ने 10 और यश देशमुख ने 22 रन का योगदान दिया, जबकि सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सुबह के सत्र में 10वें ओवर तक 32 रन तक ही पांच विकेट गंवा दिए। यंग और देशमुख ने इसके बाद छठे विकेट के लिए 59 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को वापसी दिलाने की कोशिश की। यह साझेदारी खिलन की गेंद पर देशमुख के आउट होने से टूटी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने 44 रन के अंदर आखिरी के पांच विकेट गंवा दिए।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड, अब इतिहास रचने पर है निगाहें

वैभव सूर्यवंशी हुए फुस्स

भारत के लिए तेज गेंदबाज उद्धव मोहन ने दो विकेट लिए जबकि दीपेश देवेंद्र को एक सफलता मिली। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 40 ओवर में 144 रन तक सात विकेट गंवा दिए। स्टंप्स के समय हेनिल और दीपेश क्रमश: 22 और छह रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत की भी शुरुआत खराब रही और टीम ने सातवें ओवर में 41 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। पिछले टेस्ट में 86 गेंद में 113 रन की पारी खेलने वाले प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी 14 गेंद में 20 रन बनाकर चार्ल्स लैचमंड की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया।

खिलन-हेनिल की साझेदारी

पहले टेस्ट में 140 रन बनाने वाले वेदांत त्रिवेदी ने 44 गेंदों पर चार चौके की मदद से 25 रन बनाए। त्रिवेदी और राहुल कुमार (नौ रन) ने चौथे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन भारत अंडर-19 ने इसके बाद सिर्फ दो रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए। खिलन और हेनिल ने सातवें विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। शुरुआती दिन भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा 26 रन बनाने वाले खिलन दिन का खेल समाप्त होने से पहले आउट हुए।

Vaibhav Suryavanshi India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |