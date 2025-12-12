Vaibhav Suryavanshi ने शतक जड़ मचाया तहलका, U19 एशिया कप में लगाई छक्कों की झड़ी

Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Vaibhav Suryavanshi created a stir with his century in U19 Asia Cup hitting a flurry of sixes
संक्षेप:

Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में तूफानी शतक जड़ा। वैभव 5 चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद के साथ इस शतक तक पहुंचे। 

Dec 12, 2025 12:52 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vaibhav Suryavanshi Century: टीम इंडिया के उभरते सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय अपनी प्रतिभा का जौहर दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप में दिखा रहे हैं। भारत और यूएई के बीच U19 एशिया कप 2025 का पहला मैच दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ सुर्खियां बटौरी है। यूएई के खिलाफ उन्होंने 56 गेंदों पर 5 चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों के साथ अपनी पहली सेंचुरी पूरी की। वैभव इससे पहले राइजिंग एशिया कप में भी धमाल मचा चुके हैं। सीनियर खिलाड़ियों के उस टूर्नामेंट में भी वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, हालांकि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए 2025 का यह साल बेमिसाल रहा है। उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में चौके-छक्कों की बरसात कर कई शतक जड़े हैं।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में:

- IPL में शतक।

- IPL में सबसे तेज़ शतक किसी भारतीय ने बनाया।

- ENG में यूथ ODI में शतक।

- AUS में यूथ टेस्ट में शतक।

- इंडिया A के लिए 32 गेंदों में शतक।

- SMAT में शतक।

- U-19 एशिया कप में इंडिया के लिए शतक।

यूएई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तीसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे 4 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने इसका दबाव अपनी बल्लेबाजी पर नहीं पड़ने दिया। नंबर-3 पर आए एरोन जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए उन्होंने शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को बड़े स्कोर की राह दिखाई।

वैभव ने अपना अर्धशतक 31 गेंदों पर पूरा किया था। 85 के स्कोर पर उनका कैच छूटा, जिसके बाद उन्होंने यूएई को कोई मौका नहीं दिया और अपना शतक पूरा किया।

खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 28 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 231 रन है। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों पर 146 रन बनाकर खेल रहे हैं। शतक पूरा करने के बाद वैभव ने और खुलकर खेलना शुरू कर दिया है और वह लगातार गेंदबाजों पर प्रहार कर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी के जोड़ीदारी एरोन जॉर्ज भी अर्धशतक जड़ चुके हैं। भारत अगर इसी रन रेट के साथ खेलता रहा तो स्कोर आसानी से 400 के पार पहुंच सकता है।

