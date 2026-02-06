Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi Create history Become First Player to Compleate 100 Sixes in U19 ODIs Most Sixes in U19 World Cup
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, U19 वनडे में पूरा किया ‘छक्कों का शतक’; 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अपने नाम

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, U19 वनडे में पूरा किया ‘छक्कों का शतक’; 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अपने नाम

संक्षेप:

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अंडर-19 वनडे में 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं।

Feb 06, 2026 02:23 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत का अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में मुकाबला इंग्लैंड के खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बैटिंग कर वैभव सूर्यवंशी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। एक रिकॉर्ड अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का, वहीं दूसरा रिकॉर्ड है अंडर-19 वनडे क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने का। खबर लिखे जाने तक वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक जड़ चुके हैं। वह 41 गेंदों पर 7 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 71 रन जोड़ चुके हैं।

अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले दो खिलाड़ियों के नाम था। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस और न्यूजीलैंड के फिन एलन। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों ने 18-18 छक्के लगाए थे। ब्रेविस ने तो यह कारनामा एक ही एडिशन में करके दिखाया था। वहीं फिन एलन ने दो एडिशन में 18 छक्के लगाए थे।

वैभव सूर्यवंशी ने एक ही एडिशन में अब 20 छक्के लगाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव अभी 14 साल के हैं, ऐसे में उनके पास एक और वर्ल्ड कप खेलने का मौका होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं तो वह ऐसा रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं जो आने वाले लंबे समय तक कोई नहीं तोड़ पाएगा।

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के

20* - वैभव सूर्यवंशी 2026 में

18 - डेवाल्ड ब्रेविस 2022 में

18 - फिन एलन 2016 और 2018 में

15 - जैक बर्नहैम 2016 में

14 - माइकल हिल 2008 में

14 - निकोलस पूरन 2014 में

अंडर-19 वनडे में 100 छक्के

वैभव सूर्यवंशी इन 5 छक्कों के साथ अंडर-19 वनडे क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उनके बाद लिस्ट में दूसरे पायदान पर बांग्लादेश के जवाबद अबरार हैं, जिनके नाम अंडर-19 वनडे में 55 छक्के दर्ज है। वैभव ने अंडर-19 वनडे में 100 छक्के जड़ इतिहास रच दिया है।

