वैभव सूर्यवंशी का शतक बना ऑस्ट्रेलिया के लिए काल, भारत ने पारी और 58 रनों से रौंदा

आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने दो टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पहले मुकाबले में पारी और 58 रनों से रौंदकर 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 243 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में भारत ने वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के शतकों के दम पर 428 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। 185 रनों से पिछड़ रही मेजबान टीम दूसरी पारी में मात्र 127 रन ही बना सकी और टीम इंडिया ने इस मैच को आसानी से अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी की पारी इस दौरान आकर्षण का केंद्र रही, उन्होंने 86 गेंदों पर 9 चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। वहीं वेदांत त्रिवेदी ने 19 चौकों की मदद से 140 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के कप्तान विल मालाजचुक ने ब्रिसबन में हुए इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। स्टीवन होगन की 92 रनों की पारी के दम पर कंगारू 243 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहे थे, हालांकि उनके अलावा कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने पंजा खोला।

गेंदबाजों के बाद ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर बरसने की बारी बल्लेबाजों की थी। इसकी शुरुआत सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने की। आयुष म्हात्रे भी उनका साथ देना चाहते थे, मगर वह 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद विहान मल्होत्रा भी 6 रन बनाकर आउट हो गए।

वैभव को ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी जो उनके साथ दूसरे छोर को संभाले रखे। ये काम वेदांत त्रिवेदी ने किया। वैभव एक तरफ से धुआंधार बैटिंग करते रहे, वहीं वेदांत त्रिवेदी दूसरे छोर पर डटकर खड़े रहे। इन दोनों के शतक के दम पर भारत 400 के पार पहुंचने में सफल रहा।