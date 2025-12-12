Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vaibhav Suryavanshi breaks Shubman Gill record scores second highest score for India in U19 ODI Know who is No 1
वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा शुभमन गिल का रिकॉर्ड, U19 में भारत के लिए बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर; जानें नंबर-1 कौन?

संक्षेप:

वैभव सूर्यसवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ 171 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए U19 में शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Dec 12, 2025 01:06 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में तबाही मचाई। यूएई के खिलाफ 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल वह आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट में भारत के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल को पछाड़ते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। गिल ने 2017 में इंग्लैंड U19 के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 157 गेंदों पर 160 रनों की पारी खेली थी। वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ मयंक अग्रवाल (160) और राज बावा (162*) जैसे खिलाड़ियों को भी पछाड़ा है।

बता दें, भारत के लिए U19 वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अंबाति रायुडू के नाम है। जी हां, रायुडू ने यह कारनामा 2002 में इंग्लैंड U19 के खिलाफ टांटन में करके दिखाया था, जब उन्होंने 177 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वैभव सूर्यवंशी उनका यह रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र एक सिक्स दूर रह गए।

बता दें, U19 वनडे टूर्नामेंट में आज तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी दोहरा शतक लगा पाया है। यह साउथ अफ्रीका के जोरिच वान शाल्कविक हैं, जिन्होंने इसी साल जिम्बाब्वे अंडर-19 टीम के खिलाफ 215 रनों की पारी खेली थी।

बात वैभव सूर्यवंशी की पारी की करें तो, 171 रनों की इस पारी के लिए उन्होंने 95 गेंदों का सामना किया जिसमें 9 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव ने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा करने का बाद गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था और लगातार गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे।

बता दें, यूएई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तीसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे 4 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने नंबर-3 पर आए आरोन जॉर्ज (69) के साथ डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई।

खबर लिखे जाने तक भारत 34 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 269 रन बोर्ड पर लगा चुका है। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने से भारत का अब 400 के पार जाना थोड़ा कठिन नजर आ रहा है, मगर अगर निचले क्रम के बल्लेबाज जोर लगाए तो यह संभव हो सकता है।

