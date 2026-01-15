Cricket Logo
वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया। अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही वह दुनिया के सबसे कम उम्र के U19 विश्व कप खिलाड़ी बन गए।

Jan 15, 2026 10:46 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के 14 साल के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ICC अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 के पहले ही मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वैभव सूर्यवंशी अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले के दौरान बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके लेकिन वह अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही 14 साल 294 दिन की उम्र में अंडर-19 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के U19 विश्व कप खिलाड़ी बन गए। उन्होंने कनाडा के नितीश कुमार का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 15 साल 245 दिन की उम्र में 2010 में अंडर-19 विश्व कप में डेब्यू किया था।

वैभव सूर्यवंशी ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में भारत अंडर-19 वर्सेस यूएसए अंडर-19 मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल किया। हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए जिससे भारत ने बृहस्पतिवार को यहां बारिश से प्रभावित आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका को डकवर्थ लुईस पद्धति से छह विकेट से हरा दिया।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल ने सात ओवर में एक मेडन के साथ 16 रन देकर पांच विकेट झटके। भारत ने बादलों भरे मौसम में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर हेनिल की शानदार गेंदबाजी से मध्यक्रम को तहस-नहस करते हुए अमेरिका को 35.2 ओवर में महज 107 रन पर ढेर कर दिया।

बारिश की बाधा के बाद लक्ष्य 37 ओवर में 96 रन कर दिया गया। जब बारिश आई तब भारतीय टीम ने चार ओवर में एक विकेट पर 21 रन बना लिए थे। इसके बाद अभिज्ञान कुंडू (41 गेंद में नाबाद 42 रन) ने 118 गेंद रहते टीम को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत दिलाई। बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुआ। 14 साल के बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी (02) सस्ते में आउट हो गए। उन्हें तीसरे ओवर में ऋत्विक अप्पिडी (पांच ओवर में 24 रन देकर दो विकेट) ने बोल्ड कर दिया।

अप्पिडी की लेंथ गेंद पर सूर्यवंशी विकेट से आगे आए और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनार से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। कप्तान आयुष म्हात्रे दो चौके लगाकर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे लेकिन तभी बारिश ने एक और रुकावट डाल दी। इस समय भारत को 46 ओवर में सिर्फ 87 रन चाहिए थे। लेकिन लंबे समय तक खेल रुकने के बाद जब फिर शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार समीकरण बदल गया।

खेल शुरू होने पर भारत ने म्हात्रे (19) और वेदांत त्रिवेदी (02) के विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए। फिर उप-कप्तान विहान मल्होत्रा ​​18 रन पर आउट हो गए। इससे पहले हेनिल ने अपने पहले ही ओवर में अमरिंदर गिल को स्लिप में विहान मल्होत्रा ​​के हाथों कैच करवाकर पहला विकेट लिया जिसके बाद तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने साहिल गर्ग (16) को थर्ड मैन पर हेनिल के हाथों कैच करवाकर अमेरिका का स्कोर नौ ओवर में दो विकेट पर 29 रन कर दिया।

इसके बाद हेनिल ने लगातार दो विकेट लेकर पारी पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव को खाता भी नहीं खोलने दिया जो पांच गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। हेनिल ने इसी ओवर में विकेटकीपर अर्जुन महेश (16) को भी आउट कर दिया जिससे अमेरिका का स्कोर चार विकेट पर 35 रन हो गया। अमेरिका इन झटकों से उबर नहीं पाया। लेग स्पिनर खिलन पटेल ने आते ही विकेट झटक लिया, उन्होंने अमोघ अरेपल्ली को आउट किया जिससे अमेरिका ने 16वें ओवर में 39 रन पर अपना पांचवां विकेट गंवाया।

नीतीश सुदिनी हालांकि कुछ देर टिककर खेले, उन्होंने 52 गेंद में 36 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे। उन्होंने अदनीत झाम (18) के साथ छठे विकेट के लिए 30 रन जोड़े जिससे अमेरिका का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा। हेनिल ने फिर पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटा। उन्होंने सबरीश प्रसाद (07) और ऋषभ शिंपी (00) को आउट करके अपने पांच विकेट पूरे किए। इससे अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत ग्रुप बी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ है।

