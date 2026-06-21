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वैभव सूर्यवंशी के तूफान का हैरतअंगेज असर, 900 पहुंच गया था भारत ए का प्रोजेक्टेड स्कोर

Md.Akram दांबुला, वार्ता
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वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में कमाल की पारी खेली। उनके रनों के तूफान का हैरतअंगेज असर दिखा। एक समय भारत ए का प्रोजेक्टेड स्कोर 900 पहुंच गया था।

वैभव सूर्यवंशी के तूफान का हैरतअंगेज असर, 900 पहुंच गया था भारत ए का प्रोजेक्टेड स्कोर

सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (94), कप्तान तिलक वर्मा (67), ऋतुराज गायकवाड़ (40) और अनुकूल रायॅ (39) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ए ने रविवार को वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए के खिलाफ नौ विकेट पर 377 रनों का स्कोर खड़ा किया। दांबुला में श्रीलंका ए टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए के लिए सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य की सलामी जोड़ी ने अतिशी बल्लेबाजी की। वैभव के बल्ले से जब रनों का तूफान निकल रहा था तो एक समय भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 900 का दिखा रहा था।

132 रन की ओपनिंग साझेदारी

सूर्यवंशी और प्रियांश ने पहले विकेट के लिए महज 8.5 ओवरों में 132 रन जोड़ डाले। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब खबर ली। उन्होंने मात्र 11 गेंद पर अर्धशतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है। लेकिन वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए। उन्हें नौवें ओवर में सहान अराछिगे ने आउट किया। सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 10 चौके और आठ छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में दुलाज समुदिथा ने प्रियांश आर्य को आउट कर भारत ए के रनों की रफ्तार को धीमा कर दिया।

कप्तान तिलक वर्मा ने ठोकी फिफ्टी

प्रियांश आर्य ने 29 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 39 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े। 28वें ओवर में मोहम्मद शीराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 51 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (40) रन बनाए। कुमार कुशाग्र (36), सूर्यांश शेडगे (दो) रन बनाकर आउट हुए। 41वें ओवर में वनुजा सहन ने तिलक वर्मा को आउट किया। कप्तान तिलक वर्मा ने 90 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए (67) रन बनाए।

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अनुकूल ने 350 के पार पहुंचाया

भारतीय बल्लेबाज आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपने विकेट गंवाए दिए। निशांत सिंधु (16) और विप्रज निगम 20 गेंदों में (27) रन बनाकर आउट हुए। अनुकूल रॉय ने ऐसे समय आतिशी बल्लेबाजी की जब लगा रहा था कि भारत 350 रनों के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने 15 गेंदों में एक चौका और चार छक्के उड़ाते हुए (39) रनों की पारी खेली। भारत ए ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 377 रनों का स्कोर बनाया। श्रीलंका ए के लिए कुगादास मतुलन, रविंदु फर्नांडो और वनुजा सहन ने दो-दो विकेट लिए। मोहम्मद शीराज, सहान अराछिगे और दुलाज समुदिथा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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