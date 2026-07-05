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वैभव सूर्यवंशी डेब्यू मैच में बल्ले से फ्लॉप लेकिन ऐसे जीता दिल, VIDEO देखकर कहेंगे क्या बात है!

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Vaibhav Sooryavanshi Catch Video: वैभव सूर्यवंशी ने भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 मैच में शानदार कैच पकड़ा। यह 15 वर्षीय क्रिकेटर का इंटरनेशनल डेब्यू मैच था।

वैभव सूर्यवंशी डेब्यू मैच में बल्ले से फ्लॉप लेकिन ऐसे जीता दिल, VIDEO देखकर कहेंगे क्या बात है!

वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में मौका दिया गया, जो मैनचेस्टर में आयोजित हुआ। युवा सनसनी सूर्यवंशी डेब्यू मैच में बल्ले से फ्लॉप रहे। उन्होंने 10 गेंदों में 14 रन बटोरे, जिसमें दो छक्के शामिल हैं। हालांकि, भारत ने 190/7 का स्कोर खड़ा किया लेकिन चार विकेट से हार झेली। इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल किया। सूर्यवंशी का भले ही पहले इंटरनेशनल मैच में बल्ला नहीं चला लेकिन उन्होंने एक शानदार लपककर सभी को दिल जीत लिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि क्या बात है!

सूर्यवंशी ने सैम करन का कैच पकड़ा

हर्षित राणा ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन (7) का शिकार किया। वह लेग स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद मिलने के बाद डीप स्क्वायर लेग की ओर छक्का जड़ने की फिराक में थे लेकिन बाउंड्री के नजर सूर्यवंशी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने दाईं ओर छलांग लगाते हुए दोनों हाथों से कैच पकड़ा। यह उनके इंटरनेशनल करियर का पहला मैच था। सूर्यवंशी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी भले बल्ले से धमाल नहीं मचा पाए लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वह फील्डिंग में भी कम नहीं हैं। कई लोगों ने कमेंट किया कि सूर्यवंशी टीम में लंबे समय तक टिकेंगे।

देखें VIDEO…

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17वें ओवर में हाथ से निकला मैच

जैकेब बेथेल ने दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। उन्होंने 46 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 76 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत की ओर से स्पिनर रवि बिश्नोई की सबसे ज्यादा कुटाई हुई। उन्होंने चार ओवर में बिना विकेट चटकाए 60 रन लुटाए। कप्तान श्रेयस अय्यरने हालांकि किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार मानने से इनकार करते हुए बिश्नोई का बचाव किया। इंग्लैंड को आखिरी चार ओवर में 49 रन की जरूरत थी लेकिन बिश्नोई ने 17वें ओवर में दो नॉ बॉल के साथ 29 रन लुटा दिए और मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल गया।

अय्यर ने कहा, ''मुझे पता है कि मैच हमारे हाथ से कब निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता। 15वें ओवर के बाद मैच का रुख बदल गया और 17वें ओवर में मुकाबला पूरी तरह उनसे (इंग्लैंड) की तरफ चला गया।" इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1- की बढ़त हासिल कर ली है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ था। तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम में होगा।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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