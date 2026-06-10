ओलंपिक गेम्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करें विराट कोहली, BCCI से पूर्व क्रिकेटर ने की अपील
एस श्रीसंत ने बड़ा दावा कर दिया है कि इन खेलों में वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली को साथ में खेलना चाहिए। वैभव अभी 15 साल के हैं, जो अभी इंटरनेशल क्रिकेट नहीं खेले हैं, जबकि विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं।
ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की वापसी 100 साल से भी ज्यादा लंबे के बाद होने जा रही है। 2028 में लॉस एंजिल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इनमें क्रिकेट का गेम भी शामिल है। हर कोई इसके लिए एक्साइटेड है। इस बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने बड़ा दावा कर दिया है कि इन खेलों में वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली को साथ में खेलना चाहिए। वैभव अभी 15 साल के हैं, जो अभी इंटरनेशल क्रिकेट नहीं खेले हैं, जबकि विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में शायद श्रीसंत की रिक्वेस्ट को बीसीसीआई इग्नोर कर सकती है।
6 टीमों को ओलंपिक खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। इनमें एक टीम भारत की होगी। भारत के पास क्रिकेट के खेल में ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करने का मौका होगा। टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में भारत ही होगा। हालांकि, अभी टूर्नामेंट में वक्त है, लेकिन एस श्रीसंत ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि विराट कोहली ओलंपिक खेलों के लिए टीम को शामिल किया जाना चाहिए। उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी भी मौका मिलना चाहिए। इस तरह एक युवा और एक अनुभवी बल्लेबाज का अच्छा मिश्रण टॉप ऑर्डर में देखने को मिलेगा। विराट कोहली को लेकर ही ओलंपिक को पहले प्रमोट किया गया था, लेकिन अब वही इसमें नहीं खेलेंगे।
श्रीसंत ने स्पोर्ट्स विद रवीश यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "उसने जो काम किया है, वह अविश्वसनीय है। आप ओलंपिक गोल्ड की बात कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि विराट टीम में खेले। यह सीनियर और जूनियर का मिक्स होगा। विराट के साथ सूर्यवंशी। यह अमेजिंग होगा।" विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेलने के बाद इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। टी20 फॉर्मेट में ही ओलंपिक खेला जाना है। बावजूद इसके श्रीसंत ने विराट को ओलंपिक टीम में शामिल करने की वकालत की है।
उन्होंने कहा, "सिलेक्टर्स को विराट कोहली को T20 में रखना चाहिए, क्योंकि उनकी फिटनेस देखिए। यह विवादित हो सकता है, लेकिन मैं सिलेक्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, 'प्लीज विराट को ओलंपिक्स में डालिए'।" विराट कोहली का टी20 इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है, जबकि वैभव सूर्यवंशी एक सनसनी के तौर पर उभरे हैं। वे आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जबकि एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया है। यही कारण है कि वे अब भारतीय टीम में भी चुन लिए गए हैं। वे एशियन गेम्स में भी खेलने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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