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दूसरे टी-20 मैच मे भी नही खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, गेंदबाजी कोच मोर्कल ने कर दिया स्पष्ट, संजू-अभिषेक होंगे ओपनर

Vimlesh Kumar Bhurtiya मैनचेस्टर, तीन जुलाई (भाषा)
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4 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलेगा। भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि टीम संजू सैसमन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही उतरेगी। बैटिंग ऑर्डर में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

दूसरे टी-20 मैच मे भी नही खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, गेंदबाजी कोच मोर्कल ने कर दिया स्पष्ट, संजू-अभिषेक होंगे ओपनर

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि टीम प्रबंधन 15 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आसानी से बाहर नहीं करेगा।

संजू और अभिषेक के साथ ही मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया

इंग्लैंड दौरे पर जारी टी20 श्रृंखला में अभिषेक ने पिछली तीन पारियों में एक अर्धशतक बनाया और 49 रन की पारी खेली है जबकि सैमसन ने पांच, शून्य और एक रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन किया है। दूसरे टी20 मुकाबले की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मोर्कल ने कहा, ''हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास अभिषेक शर्मा के रूप में टी20 क्रिकेट का नंबर एक बल्लेबाज है। वहीं संजू विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। ‘’ उन्होंने कहा, ''संजू का आईपीएल में भी प्रदर्शन शानदार रहा था। ऐसे में कोचिंग स्टाफ के तौर पर खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और उनका समर्थन करना उचित है। हां, एक युवा खिलाड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यह उत्साहजनक है। ‘’ मोर्कल ने कहा, ''लेकिन मेरा मानना है कि केवल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए यह अच्छा संकेत है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और उन पर भरोसा करते हैं। ''

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बैटिंग ऑर्डर में नहीं होगा कोई बदलाव

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीम प्रबंधन बल्लेबाजों के बल्लेबाजी क्रम में अनावश्यक बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, खासकर तब जब वे पहले उसी क्रम में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हों। उन्होंने कहा, ''आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात प्रदर्शन करना है। लेकिन हम केवल बदलाव के लिए खिलाड़ियों को उनकी स्वाभाविक बल्लेबाजी स्थिति से हटाना नहीं चाहते। इसलिए यह इतना आसान नहीं है कि कह दें, 'चलिए, सूर्यवंशी को खिला देते हैं'। ‘’ मोर्कल ने कहा, ''हमें उन खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना होगा जिन्होंने विश्व कप जीते हैं और कठिन परिस्थितियों में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद ही हम परिस्थितियों के अनुसार अपने शीर्ष बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। ''

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वैभव सूर्यवंशी को सराहा

हालांकि मोर्कल ने वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 वर्षीय बल्लेबाज ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल और नेट्स की दिनचर्या में खुद को बहुत अच्छी तरह ढाल लिया है। उन्होंने कहा, ''उसने टीम में बहुत अच्छी तरह खुद को शामिल किया है। अगर आप खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम देखें तो उसके साथ काफी तस्वीरें साझा की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 साल की उम्र में नेट्स पर अभ्यास करना किसी के लिए भी दबाव वाला अनुभव हो सकता है। ‘’ मोर्कल ने कहा, ''लेकिन जितने भी नेट सत्र हुए हैं, उनमें उसने काफी प्रभावित किया है। हम सभी उत्साहित हैं कि मौका मिलने पर वह कैसा प्रदर्शन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मौका मिलने पर वह पूरी तरह तैयार रहेगा। टीम में घुलने-मिलने की उसकी प्रक्रिया भी बेहद सहज रही है। ''

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प्रिंस यादव की भी की तारीफ

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्कल ने एक अन्य युवा खिलाड़ी, तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की भी जमकर तारीफ की। प्रिंस अब तक तीन अंतरराष्ट्रीय मैचों में छह विकेट ले चुके हैं। मोर्कल ने कहा, ''मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम करते समय प्रिंस को गेंदबाजी करते हुए देखने का अवसर मिला था। उस समय वह नेट गेंदबाज थे और तभी से उन्हें बेहद प्रतिभाशाली गेंदबाज माना जाता था। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि वह दबाव में भी बेहद शांत रहते हैं। ‘’ उन्होंने कहा, ''वह हमेशा अपने खेल में सुधार के तरीके तलाशते रहते हैं। लेकिन आखिरकार सब कुछ सही कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। डेथ ओवरों और मध्य के ओवरों में जिस तरह वह मैच की परिस्थितियों को समझते हैं, दबाव में फैसले लेते हैं और उन्हें अमल में लाते हैं, वह बेहद प्रभावशाली है। ‘’ मोर्कल ने यह भी कहा कि चोट से वापसी के बाद हर्षित राणा को शिद्दत से गेंदबाजी करते देखना काफी प्रभावित करने वाला रहा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Vaibhav Suryavanshi
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