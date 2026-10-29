वैभव सूर्यवंशी फिर होंगे ड्रॉप या अभिषेक शर्मा इस बार देंगे कुर्बानी? नई ओपनिंग जोड़ी आ सकती है नजर

वैभव सूर्यवंशी IND vs NZ चौथा टी20 खेलेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है। ईशान किशन के फिट होने पर उनको एक बार फिर बेंच गर्म करना पड़ सकता है। हालांकि इस बार अभिषेक शर्मा अपनी कुर्बानी दे तो वैभव की जगह बच सकती है।

वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बावजूद टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। जी हां, इसका कारण ईशान किशन बन सकते हैं। इस स्टार बल्लेबाज के चोटिल होने की वजह से ही वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 8 गेंदों पर 4 रन बनाए थे। तीसरे टी20 से भी ईशान किशन बाहर रहे थे। इस बार 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उनके फेवरेट बैटिंग पोजिशन यानी ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने 45 रनों की धुआंधार पारी खेल डाली। अब रिपोर्ट्स हैं कि ईशान किशन चौथे टी20 के लिए फिट हैं और उनकी प्लेइंग XI में वापसी हो सकती है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि अभिषेक शर्मा चाहे तो ईशान किशन की वापसी के बावजूद वैभव सूर्यवंशी खेल सकते हैं।

क्या अभिषेक शर्मा देंगे कुर्बानी? अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 में धमाकेदार जीत के बाद संजू सैमसन की कुर्बानी की बात कही थी, कैसे सेल्फलेस रवैया दिखाते हुए उन्होंने अपनी ओपनिंग पोजिशन का त्याग कर दिया था। वैभव जब दूसरे टी20 में नंबर-3 पर नहीं चले तो संजू ने अगले मुकाबले में अपनी ओपनिंग पोजिशन छोड़ने का फैसला किया, ताकि वैभव अपनी तूफानी बैटिंग का इस्तेमाल कर भारत को मैच जिताने में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके।

अकसर देखा गया है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिए या फिर ओपनिंग पोजिशन में फिट करने के लिए संजू सैमसन ही कुर्बानी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या इस बार यह कुर्बानी अभिषेक शर्मा दे सकते हैं?

अभिषेक शर्मा IND vs NZ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने आयरलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी टी20 सीरीज में ओपनिंग की। यहां तक एशियन गेम्स में भी वह पारी का आगाज करते हुए नजर आए।