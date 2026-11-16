वैभव सूर्यवंशी ‘सचिन तेंदुलकर बनेंगे या विनोद कांबली’ अभी कहना मुश्किल: कपिल देव

कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 18 साल की उम्र के बाद यह युवा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनेगा यह विनोद कांबली यह अभी कहना मुश्किल है।

पूर्व भारतीय वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर बनते हैं या फिर विनोद कांबली यह अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। 15 साल का यह खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचा रहा है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी होने की वजह से उन्हें खेलने के मौके कम मिल रहे हैं, मगर जब उन्हें मौका मिलता है तो वह उसे दोनों हाथों से लपकते हैं। वैभव अभी भारत के लिए टी20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप 2027 के बाद उनकी एंट्री वनडे में भी हो सकती है।

कपिल ने संडे मिड-डे को दिए इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी को अभी भी बहुत आगे जाना है, भले ही वह पहले से ही इंडियन टीम का हिस्सा है।

वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट की कमी नहीं पूर्व इंडियन कैप्टन ने कहा, "उसे अभी भी बहुत आगे जाना है। हालांकि वह इंडियन टीम का हिस्सा है, लेकिन उसे ज्यादा मौके नहीं मिलते। मुझे लगता है कि यह एक्शन है। अब हर किसी को एक्शन पसंद है और सूर्यवंशी जितना छोटा कोई भी, चौके और छक्के मारना वही है जो बूढ़े और जवान सभी देखना पसंद करते हैं। उसे और समय चाहिए। टैलेंट की कोई कमी नहीं है।"

कपिल का मानना ​​है कि सूर्यवंशी के पास अभी यह फायदा है कि वह काफी छोटा है और लगभग पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान दे सकता है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि जैसे-जैसे वह बड़ा होगा, इस टीनएजर के सामने आने वाली चुनौतियां बदल जाएंगी।

18-19 साल की उम्र में भटकेगा ध्यान कपिल ने आगे कहा, "15 साल की उम्र में, उसे सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचना होता है। जब वह 18-19 साल का होगा, तो दूसरी चीजें सामने आएंगी, पार्टियां और दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजें। वह सचिन तेंदुलकर बनेगा या विनोद कांबली? इस स्टेज पर यह कहना बहुत मुश्किल है।"

भारत के पूर्व ऑल-राउंडर ने जोर देकर कहा कि सूर्यवंशी को शुरुआती सफलता के साथ मिलने वाले पैसे और ध्यान भटकने से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "उसे सिर्फ़ क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए और किसी और चीज़ पर नहीं। इस स्टेज पर, वे पैसे के बारे में भी बात करते हैं। बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है।"