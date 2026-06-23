वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड में बैठेंगे बेंच पर, मगर इंग्लैंड में कर सकते हैं अपना डेब्यू; जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बेंच पर बैठेंगे, मगर इंग्लैंड में उनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसके बारे में पूरा विश्लेषण जान लीजिए कि क्या कुछ होने की संभावना इस यूके दौरे पर है।
IPL 2026 में कोहराम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय टीम का हिस्सा हैं। 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ उन्हीं के देश में शुरू हो रही 2 मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड में एक जुलाई से शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए वे टीम में चुने गए हैं। एशियन गेम्स 2026 के लिए भी उनका नाम टीम में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वे डेब्यू करेंगे या फिर उनका डेब्यू डिले होगा और उन्हें बेंच पर बैठना होगा और अपने सीनियर्स को पानी पिलाने पर मजबूर होना पड़ेगा? इसके बारे में जान लीजिए।
वैभव को क्यों नहीं मिलेगी आयरलैंड में डेब्यू कैप?
आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप मिलने की संभावना बहुत कम है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय टीम में पहले से ही दो तगड़े ओपनर हैं। इसके अलावा ईशान किशन भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर खेलते हैं। ऐसे में चार विकल्प आपके पास 3 पायदानों के लिए पहले से हैं। पहली वजह तो यही है कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका शायद ना मिले, क्योंकि मैनेजमेंट इंग्लैंड सीरीज को ध्यान में रखते हुए सीनियर खिलाड़ियों को पहले रिदम में देखना चाहेगा।
इंग्लैंड में मिल सकता है मौका
अगर टीम मैनेजमेंट आयरलैंड सीरीज में वैभव को डेब्यू नहीं देगा तो फिर इंग्लैंड सीरीज में आखिरी के मैचों में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है और रोटेशन के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को एक-एक या दो-दो मैचों के लिए रेस्ट दिया जा सकता है। सैमसन और अभिषेक को रेस्ट दिया तो वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह बन जाएगी, लेकिन यह सीरीज के नतीजों पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि भारतीय टीम की पहली सोच यही होगी कि सीरीज को पहले तीन या चार मैचों में ही सिक्योर कर लिया जाए।
आईपीएल 2026 की फॉर्म को देखें तो वैभव सूर्यवंशी को सीधे भारत की प्लेइंग इलेवन में एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन पहले से ही कई बेस्ट ऑप्शन उपलब्ध हैं तो वह बेंच गर्म करते ही दिखाई देंगे। श्रीलंका में इंडिया ए ट्राई नेशन वनडे सीरीज में भी उन्होंने पारी की शुरुआत की थी। हालांकि, फाइनल में ही उनका बल्ला जमकर चला था। लीग फेज के चार मैच उनके लिए उतने अच्छे नहीं रहे थे। अगर जिस तरह मैनेजमेंट ने वैभव को बैक किया है, उसी तरह सीधे आयरलैंड सीरीज में उन्हें उतार दिया जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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