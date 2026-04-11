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वैभव सूर्यवंशी के लिए सोने पर सुहागा, RCB की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट कोहली से मिला खास तोहफा!

Apr 11, 2026 08:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंसी आईपीएल में लगातार धमाकेदार पारियां खेल रहे हैं, मगर शुक्रवार 10 अप्रैल का दिन उनके लिए खास रहा। आरसीबी के खिलाफ मिली जीत के बाद उन्हें विराट कोहली से स्पेशल गिफ्ट मिला, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है।

वैभव सूर्यवंशी के लिए सोने पर सुहागा, RCB की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट कोहली से मिला खास तोहफा!

विराट कोहल से मिलने की ख्वाहिश हर एक क्रिकेट की होती है। अगर उनकी टीम के खिलाफ ही आप अगर ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर दो तो ‘किंग’ की नजरों में इज्जत और बढ़ जाती है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ भी शुक्रवार, 10 अप्रैल को ऐसा ही हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से पटखनी दी। आरआर की जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी ही रहे, जिन्होंने 15 गेंदों पर अर्धशतक ठोकते हुए कुल 26 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

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विराट कोहली के गिफ्ट ने बनाया वैभव सूर्यवंशी का दिल

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में लगातार ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ खेली गई पारी उनके लिए आम बात होगी। मगर वैभव का दिन उस समय बना जब उन्हें विराट कोहली से स्पेशल गिफ्ट मिला। यह गिफ्ट है, उनकी आरआर की कैप पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ। यह सिर्फ ऑटोग्राफ नहीं था। विराट कोहली ने उनकी कैप पर कुछ लिखा भी, जिसकी तस्वीर खुद वैभव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है।

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वैभव सूर्यवंशी ने अपने X अकाउंट पर मैच के दौरान की कुछ फोटो शेयर की है। इनमें से एक तस्वीर में वैभव का प्लेयर ऑफ द मैच, उनकी आरआर की कैप और ऑरेंज कैप नजर आ रही है। खास बात यह है कि वैभव की आरआर की कैप पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ है। इस ऑटोग्राफ के साथ लिखा है, ‘डिअर वैभव वेल डन।’

वैभव सूर्यवंशी का ऑरेंज कैप पर कब्जा

वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ 78 रनों की शानदार पारी खेल ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है। वह अब आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी तक खेले 4 मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने 50 की औसत और 266.67 के स्ट्राइक रेट के साथ 200 रन बनाए हैं। वह आईपीएल 2026 में 200 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बने।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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