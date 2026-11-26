वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नॉकआउट मैचों में बोलता है हल्ला, 2026 में खेली हैं एक से एक बेहतरीन पारी
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नॉकआउट मैचों में हल्ला बोलता है। 2026 के ही आंकड़ों को देखें तो यह लाजवाब हैं। उन्होंने इस साल एक से एक बेहतरीन पारी अपनी टीमों के लिए खेली है।
अनुभवी खिलाड़ी भी नॉकआउट मैच में आकर दबाव महसूस करता होगा, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नॉकआउट मैचों में जमकर हल्ला बोलता है। साल 2026 के ही आंकड़ों को देखें तो आपको लगेगा कि ये किसी टीनएजर के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि किसी दिग्गज बल्लेबाज के आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयां करते हैं, क्योंकि वाकई में 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने एक से एक बेहतरीन पारी खेली है। इस साल उन्होंने कब किस नॉकआउट मैच में कितने रन बनाए हैं? उसके बारे में जान लीजिए।
गुरुवार 26 नवंबर को जब वे एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए उतरे तो उनसे उम्मीद थी कि वे बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में 52 गेदों में दोहरा शतक जड़कर उन्होंने इतिहास रचा था। सेमीफाइनल में वे बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन टीम को शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया। वैभव ने 27 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 148.15 का रहा।
अगर 40 रनों पर फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छी पारी है, लेकिन उनकी पिछली पारी को देखेंगे तो लगेगा कि ये रन कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि इस बार 27 गेंदों में उन्होंने 40 रन बनाए, लेकिन पिछले मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया था। हालांकि, अच्छी बात यह है कि वैभव की इसी पारी से अभिषेक शर्मा की सूझबूझ भरी पारी से भारत को अच्छी शुरुआत मिली। पहला विकेट भारत का 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरा, लेकिन तब तक टीम के खाते में 80 रन जुड़ गए थे।
अब बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में नॉकआउट मैचों में क्या कुछ प्रदर्शन किया है तो इसकी शुरुआत उन्होंने इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से की थी, जहां अफगानिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों में 68 रन बनाए थे। फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन ठोक दिए थे। वहीं, आईपीएल एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन बनाए थे और क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 47 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली थी।
वहीं, श्रीलंका में श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल में उन्होंने 29 गेंदों में 94 रन ठोके थे। इसके बाद वे घर पर दलीप ट्रॉफी खेले, जहां सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 92 और 40 रन बनाए थे, जबकि फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 44 रन और 8 रन की पारी खेली थी। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 21 गेंदों में 38 रन बनाए थे और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे। अब एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 27 गेंदों में 40 रन बनाए।
वैभव सूर्यवंशी के 2026 के नॉकआउट में रन
68 (33) - U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल (बनाम अफगानिस्तान)
175 (80) - U19 वर्ल्ड कप फाइनल (बनाम इंग्लैंड)
97 (29) - IPL एलिमिनेटर (बनाम सनराइजर्स हैदराबाद)
96 (47) - IPL क्वालिफायर (बनाम गुजरात टाइटन्स)
94 (29) - ट्राई सीरीज फाइनल (बनाम श्रीलंका ए)
92 और 40 - दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल (बनाम सेंट्रल ज़ोन)
44, 8 - दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल (बनाम साउथ ज़ोन)
38 (21) - एशियन गेम्स सेमीफाइनल (बनाम श्रीलंका)
15 (9) - एशियन गेम्स फाइनल (बनाम पाकिस्तान)
40 (27) - एशियाकप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल (बनाम श्रीलंका ए)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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