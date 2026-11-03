वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये जल्दबाजी मत दिखाइए, सचिन तेंदुलकर ने किया आगाह; बोले- एक-एक कदम...
Sachin Tendulkar on Vaibhav Sooryavanshi: सचिन तेंदुलकर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी लीडरशिप रोल में लाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए।
ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम अरसे में ताबड़तोड़ बैटिंग से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वह फिलहाल 15 साल के हैं और क्रिकेत जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने जुलाई 2026 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह भारत की ओर से 10 T20I मैच खेल चुके हैं। बिहार के रहने वाले इस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11 मैच खेले हैं। सूर्यवंशी घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के उपकप्तान थे। ईस्ट जोन ने यह टूर्नामेंट जीता। हालांकि, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सूर्यवंशी को रेड-बॉल क्रिकेट में लीडरशिप रोल सौंपने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में जल्दबाजी मत दिखाइए। उनका मानना है कि सूर्यवंशी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत है।
सचिन ने दिया था इस सवाल का जवाब
दरअसल, सचिन से रेडिट पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 15 साल की उम्र में लीडरशिप की जिम्मेदारी दिए जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? महान बल्लेबाज ने जवाब में कहा, ''मुझे लगता है कि उन्हें दलीप ट्रॉफी में उपकप्तान बनना थोड़ा जल्दबाजी भरा फैसला है। हमें उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में और मैच खेलने का मौका देना चाहिए और उन्हें एक-एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए।'' सचिन ने भी बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और तब उनकी उम्र 16 साल थी। ऐसे में सचिन द्वारा सूर्यवंशी को दी गई सलाह काफी मायने रखती है। वह चाहते हैं कि सूर्यवंशी अभी लीडरशिप रोल में आने की बजाय रेड बॉल के साथ अपना अनुभव बढ़ाने पर ध्यान करें।
सचिन ने फोकस करने का तरीका बताया
वहीं, एक यूजर ने सचिन से पूछा कि सर आपने एक बार में एक बॉल पर महारत हासिल करने में सालों लगा दिए। बतौर छात्र मुझे अक्सर ध्यान भटकने, जरूरत से ज्यादा सोचने और दबाव की वजह से एक बार में एक पेज पर पूरी तरह से फोकस करने में दिक्कत होती है। मुझे हर दिन अपनी पढ़ाई में अपना शत प्रतिशत देने के लिए कौन-सी मानसिक आदतें विकसित करनी चाहिए, खासकर तब जब मोटिवेशन नहीं हो? सचिन ने इसके जवाब में कहा, ''कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करने की कोशिश करें। इससे आपको डिस्ट्रैक्शन से निपटने में मदद मिलेगी।'' सचिन 1989 से 2013 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 24 सालों में रिकॉर्ड 664 इंटरनेशनल मैं खेले और 34357 रन बनाए। वह 100 शतक लगाने वाले इकलौते प्लेयर हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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