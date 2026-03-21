कप्तान रियान पराग ने बनाया वैभव सूर्यवंशी को दबाव से बचाने का मास्टरप्लान, दी ये सख्त चेतावनी
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी को चेतावनी दे दी है। रियान पराग ने वैभव को लेकर कहा है कि वह चाहेंगे कि वह मीडिया से दूर रहे और अपने खेल पर ध्यान दे और इंजॉय करे।
वैभव सूर्यवंशी भले ही आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन 2026 का सीजन उनके लिए भी नया होगा। हर किसी की जुबां पर एक ही नाम होगा। क्या इस बार भी वैभव सूर्यवंशी उसी अंदाज में खेलते नजर आएंगे या फिर ये 14 साल का बच्चा अपनी अप्रोच में बदलाव करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के 19वें सीजन में मिलने वाला है। छोटी सी उम्र में इस खिलाड़ी ने छक्के जड़ने की ऐसी कला सीख ली है, जिसका हर कोई कायल है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने उनको एक खास चेतावनी दे दी है।
1.1 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स ने इस खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में 2025 में खरीदा था। उन्होंने सात मैचों में 36.00 की औसत और 206.56 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाकर सभी का ध्यान खींचा था। संजू सैमसन के चोटिल होने पर इस खिलाड़ी को मौका दिया गया था और फिर उनको ड्रॉप करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा गया था। पहले मैच में भले ही बड़ी पारी वे नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे ही मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी। वे इस लीग के इतिहास के सबसे युवा बल्लेबाज शतक जड़ने वाले बने थे। इसके अलावा सबसे कम गेंदों में शतक भी किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा उन्होंने ही लगाया है। महज 35 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया था।
आईपीएल ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट और यूथ क्रिकेट में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज का जलवा रहा है। अंडर-19 क्रिकेट और अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज ने छाप छोड़ी। फाइनल में 175 रनों की पारी भी वैभव ने खेली थी। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी को चेतावनी दे दी है। पराग ने गुरुवार को कहा, "इस साल स्वाभाविक रूप से हाइप और प्रेशर होगा, लेकिन एक कप्तान के तौर पर, मैं उनसे कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल को वह प्रेशर लेने दें। वह इसे संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं।"
उन्होंने आगे कहा, “उनके लिए (वैभव सूर्यवंशी) रोल बहुत आसान है, बस बाहर जाओ, हिट करो और किसी और चीज़ की चिंता मत करो। एक कप्तान के तौर पर, मैं उसे मीडिया की ज्यादा अटेंशन से दूर रखने की कोशिश करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे या ज्यादा बातचीत न करे, बस खेल का मजा ले और नैचुरली खेले।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें