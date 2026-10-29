वैभव सूर्यवंशी vs क्रिस गेल: 10 टी20 पारियों के बाद कौन किससे बेहतर? आंकड़े हैरान करने वाले

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाका मचा दिया है। उनके करियर की 10 टी20 पारियों के बाद तुलना क्रिस गेल के रिकॉर्ड से करें तो कैसा होगा?

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में धुआं उड़ा रखा है। उन्होंने अभी तक टी20 क्रिकेट में 10 ही पारियां खेली है, मगर उनकी तूफानी बैटिंग का हर कोई कायल हो गया है। भारतीय टॉप ऑर्डर में जगह ना होने की वजह से वैभव को अभी तक बहुत ही कम मौके मिले हैं, मगर जितने मिले हैं उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू इंग्लैंड में हुआ था, इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे का दौरा किया जहां वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। इसके बाद वह एशियन गेम्स के लिए जापान गए, जहां टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। अब वैभव न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। अपने छोटे से करियर में 4 देशों में धमाल मचाने वाले वैभव का अभी भी भारतीय सरजमीं पर डेब्यू होना बाकी है। उनके धमाकेदार बैटिंग करने के अंदाज को देखते हुए अकसर क्रिस गेल की याद आती है, कैसे वह खौफनाक अंदाज में गेंदबाजों की पिटाई किया करते थे। तो आइए वैभव सूर्यवंशी वर्सेस क्रिस गेल के आंकड़ों की तुलना 10 पारियों के बाद करते हैं-

वैभव सूर्यवंशी vs क्रिस गेल – 10 T20I पारियों के बाद किसका औसत और स्ट्राइक रेट बेहतर 10 T20I इनिंग्स में, सूर्यवंशी ने 29.50 के एवरेज और 185.53 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन इनिंग्स में, उन्होंने 50.33 के एवरेज और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दो इनिंग्स में, उन्होंने 181.48 के स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए हैं। इसके अलावा, इंग्लैंड के खिलाफ तीन इनिंग्स में, उन्होंने 168 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए हैं।

वहीं 10 T20I इनिंग्स के बाद, गेल ने 37.60 के एवरेज और 151.61 के स्ट्राइक रेट से 376 रन बनाए थे। बाएं हाथ के बैट्समैन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो इनिंग्स में 187.69 के स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग्स में 176 के स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए थे। साथ ही, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन इनिंग्स में 136.84 के स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए थे।

औसत के मामले में वैभव भले ही पीछे हैं, मगर स्ट्राइक रेट उनका गेल से बेहतर है।

वैभव सूर्यवंशी vs क्रिस गेल – 10 T20I पारियों के बाद किसके नाम ज्यादा 50 प्लस स्कोर 10 T20I पारियों में सूर्यवंशी ने दो हाफ सेंचुरी बनाई हैं। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने जुलाई 2026 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के तीसरे T20I में 49 गेंदों पर 81 रन बनाए थे। इस पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल थे। इससे पहले सीरीज के पहले T20I में उन्होंने 19 गेंदों पर चार चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 50 रन बनाए थे।

10 T201 इनिंग्स के बाद, गेल के नाम एक शतक और तीन अर्द्धशतक थे। उनका बेस्ट 117 रन 2007 T20 वर्ल्ड कप में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 57 गेंदों पर आया था, जिसमें उन्होंने सात चौके और 10 छक्के लगाए थे। उन्होंने 2009 T20 वर्ल्ड कप में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों पर 88 रन भी बनाए थे, जिसमें उन्होंने छह चौके और इतने ही छक्के लगाए थे।