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वैभव सूर्यवंशी को क्यों दी गई उपकप्तानी? ईस्ट जोन के चयनकर्ता प्रवांजन मुल्लिक ने खोल दिए राज

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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ईस्ट जोन के चयनकर्ता प्रवांजन मुल्लिक ने वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तानी मिलने के पीछे की वजह बताई है। उनका मानना है कि युवा खिलाड़ी को जिम्मेदारी देने से उन्हें और अधिक परिपक्व होने में मदद मिलेगी।

Vaibhav Sooryavanshi
भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी के लिए ईशान किशन की अगुवाई वाली ईस्ट जोन टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। स्क्वॉड सामने आने के बाद वैभव की मिली जिम्मेदारी से कई लोग खुश हुए तो कईयों ने काफी हैरान जताई। आईपीएल और अंडर-19 टीम के लिए दमदार प्रदर्शन कर चुके सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। जहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि कईयों को लगता है कि 15 साल की ही उम्र में उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से कहीं उनके प्रदर्शन पर असर नहीं पड़े लेकिन ईस्ट जोन के चयनकर्ता ने उनको ये पद देने के फैसले को सही ठहराया है।

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वैभव सूर्यवंशी परिपक्व हो रहे हैं

बंगाल और झारखंड के खिलाड़ियों के वर्चस्व वाली टीम में 15 वर्षीय सूर्यवंशी को अपने पहले लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में ही उपकप्तान बनाए जाने को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्हें सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है। हालांकि कई इस कदम को युवा क्रिकेटर के सही नहीं मान रहे हैं। ईस्ट जोन के चयनकर्ता प्रवांजन मुल्लिक ने लगातार हो रही चर्चा के बीच इस फैसले के पीछे की वजह बताई। उनका मानना है कि वैभव हर बीतते दिन के साथ परिपक्व हो रहे हैं, और उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी देने से एक लीडर के रूप में उनका और विकास होगा।

वैभव पूरे दिन टीम की कप्तानी नहीं करेंगे

पूर्व ओडिशा रणजी खिलाड़ी प्रवांजन मुल्लिक ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, ''उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया है। उन्हें सिर्फ उप-कप्तान बनाया गया है। कप्तान ईशान किशन हैं। इसके अलावा, ईशान एक विकेटकीपर हैं, इसलिए वह पूरे दिन सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वैभव पूरे दिन टीम की कप्तानी करेंगे। जैसे-जैसे वे बढ़ रहे हैं, वह हर दिन के साथ परिपक्व हो रहे हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदारी देने से उन्हें और अधिक परिपक्व होने में मदद मिलेगी।''

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उन्होंने कहा, ''वह देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिहार के उपकप्तान भी हैं। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से छह सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा।

दलीट ट्रॉफी के लिए टीम

ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधू जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, शिक्जार मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास और अभिजीत सरकार।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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