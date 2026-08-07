वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल में धमाल मचाने के लिए तैयार, पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर के साथ कर रहे ट्रेनिंग

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल क्रिकेट के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उपकप्तान भारत के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले महीने जिम्बाब्वे दौरे से लौटने के बाद से ही, यह युवा बैटिंग सेंसेशन नागपुर के पास तलेगांव में राजस्थान रॉयल्स अकादमी में अपने रेड-बॉल गेम को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। तलेगांव की यह सुविधा फ्रेंचाइजी का अपना 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' है और सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के अपने कुछ साथियों के साथ मल्टी-डे फॉर्मेट (लंबे समय तक चलने वाले मैच) के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरआर के असिस्टेंट कोच और भारत के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर उनकी तैयारी में मदद कर रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में खेलेंगे 15 वर्षीय सूर्यवंशी, जिन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उन्हें आमतौर पर व्हाइट-बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता है। हालांकि वे इस सोच से सहमत नहीं हैं और अक्सर कहते रहे हैं कि वे लंबे फॉर्मेट में भी उतने ही सहज हैं। फिलहाल, फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों के लिए 10 दिन का कैंप आयोजित कर रही है, जिसमें सूर्यवंशी के अलावा तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, रवि सिंह और सुशांत मिश्रा भी शामिल हैं। इस ग्रुप में से सूर्यवंशी और देशपांडे दलीप ट्रॉफी में खेलेंगे, जिसमें वे क्रमशः ईस्ट ज़ोन और वेस्ट ज़ोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूर्यवंशी अपनी टीम के उप-कप्तान हैं। मल्टी-डे इंटर-ज़ोनल टूर्नामेंट, दलीप ट्रॉफी, 23 अगस्त को बेंगलुरु में शुरू होगा।

फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा, "इस कैंप में व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट, रिकवरी और परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसी चीजें शामिल हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में शारीरिक रूप से तैयार, तकनीकी रूप से बेहतर और घरेलू सीजन की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार होकर लौटें।"

यह सुविधा खास तौर पर पूरे साल क्रिकेटरों की मदद के लिए बनाई गई है। इसमें मिट्टी के अलग-अलग तरह के प्रैक्टिस विकेट हैं जो घरेलू मैचों में मिलने वाली अलग-अलग तरह की स्थितियों की नकल करते हैं, साथ ही रेड-बॉल से खेलने की तैयारी के लिए खास सुविधाएं भी हैं।

भारत के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर के साथ कर रहे ट्रेनिंग राठौर ने कहा, "सीजन शुरू होने से पहले का समय खिलाड़ियों के लिए अपने खेल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा मौका होता है। हर खिलाड़ी अलग-अलग मकसद के साथ आता है, चाहे वह अपने तकनीकी कौशल को निखारना हो, शारीरिक फिटनेस बनाना हो या घरेलू सीजन की चुनौतियों के लिए तैयारी करना हो। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमें एक टीम के तौर पर ट्रेनिंग करते हुए हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग प्रोग्राम बनाने की सुविधा देता है, जिससे यह पक्का हो सके कि हर खिलाड़ी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है।"