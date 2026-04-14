वैभव सूर्यवंशी को मिली 'शार्क्स' से सावधान रहने की सलाह, आखिर क्या है पूरा माजरा? जानिए
IPL के उभरते हुए सितारे को अब एक दिग्गज ने बड़ी सलाह दी है। आईपीएल में कमेंट्री कर रहे साइमन डूल ने कहा है कि दुनिया में मौजूद 'शार्क्स' यानी मैनेजमेंट वाली कंपनियों के खिलाफ अपनी चौकसी कम न होने दें।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में बड़े-बड़ों की हालत खराब किए हुए हैं। हालांकि, आईपीएल के इस सीजन के पांचवें मैच में वे खाता नहीं खोल पाए। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी की अब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई है। ऐसे में हर कोई उसे टारगेट करना चाह रहा होगा। यही वजह है कि उभरते हुए सितारे को अब एक दिग्गज ने बड़ी सलाह दी है। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और आईपीएल में कमेंट्री कर रहे साइमन डूल ने कहा है कि दुनिया में मौजूद 'शार्क्स' यानी मैनेजमेंट वाली कंपनियों के खिलाफ अपनी चौकसी कम न होने दें।
U19 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सूर्यवंशी ने कई एंडोरसमेंट डील साइन की हैं। यही वो चीज है, जिसको लेकर साइमन डूल चिंतित हैं। डूल का कहना है कि सूर्यवंशी को मैनेज करने वाले लोगों को अपने लिए ज्यादा पैसे कमाने की चिंता करने के बजाय युवा खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। डूल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के बैटर के स्टॉक्स हर मिनट बढ़ रहे हैं और इसलिए, सूर्यवंशी और उनके आस-पास के लोगों की चिंता करनी होगी।
साइमन डूल ने क्रिकबज पर कहा, “यह एक चेतावनी है। वह पहले से ही एक सुपरस्टार है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं, तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि वह एक सुपरस्टार बना रहेगा, एक भारतीय सुपरस्टार, खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में। यह उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप खुद को घेरते हैं। हर मैनेजमेंट कंपनी उसे ढूंढ रही होगी और उसके लिए डील ढूंढने की कोशिश कर रही होगी।”
‘वे अपने बारे में सोचते हैं’
उन्होंने आगे कहा, “मैनेजमेंट कंपनियां और मैनेजमेंट के लोग आपका ध्यान रखने के लिए होते हैं। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं इस नौजवान से कितना कुछ ले सकता हूं? मेरी कंपनी इस नौजवान से कितना कुछ ले सकती है? दुनिया भर की मैनेजमेंट कंपनियों के साथ मेरा यही सबसे बड़ा मुद्दा है।”
आईपीएल 2026 में अब तक दो तूफानी अर्धशतक जड़ चुके वैभव सूर्यवंशी को लेकर डूल ने आगे कहा कि युवा ओपनिंग बैटर को “शार्क से सावधान रहने की जरूरत है” और अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सच में उसकी परवाह करते हैं और उसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, आखिर में, मैनेजमेंट कंपनियों को सिर्फ अपनी चिंता होती है, अपने क्लाइंट्स की नहीं।
डूल ने कहा, “वे सब इस बात की चिंता करते हैं कि वे क्या कमा सकते हैं, न कि इस बात की कि मुझे इस नौजवान का कितना ध्यान रखना चाहिए? मुझे उसके करियर का कितना ध्यान रखना चाहिए? और इस समय उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना चाहिए। लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना बंद कर देंगे, तो वे अगले बंदे के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मैनेजर यही करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आस-पास किसे रखते हैं। अगर उसका परिवार और परवरिश अच्छी है, तो वह ठीक रहेगा, लेकिन शार्क से सावधान रहें।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट