टीम इंडिया में सिलेक्शन से एक दिन पहले वैभव सूर्यवंशी ने पिता से क्या कहा था? सामने आ गया राज
टीम इंडिया में सिलेक्शन से एक दिन पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपने पिता से क्या कहा था? इसका राज खुद पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि उसका दिल तेज धड़क रहा था।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन भारत की टी20 टीम में हो गया है। एक या दो नहीं, बल्कि तीन सीरीजों के लिए उनका चयन हुआ है। इनमें एक एशियन गेम्स भी हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आज दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। वे अभी इंडिया ए के साथ श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां इंडिया ए को ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। इसी बीच उनका सिलेक्शन भारत की टी20 टीम में हुआ है। सिलेक्शन से ठीक पहले जब वैभव की बात अपने पिता से हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? इसके बारे में खुद उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया है।
वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत की टीम में शामिल किया गया है। इससे उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से हो रही है, जो छोटी सी उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिए थे। इस पर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि सचिन या ब्रैडमैन से उनकी तुलना करना गलत है।
संजीव ने वैभव के सिलेक्शन पर कहा, "यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा पल है। यह एक सपना सच होने जैसा है। मैं अभी तक वैभव से बात नहीं कर पाया हूं, वह अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं उसे जल्द ही कॉल करूंगा। कल रात, उसने मुझसे कहा, 'टीम सिलेक्शन कल दोपहर 1 बजे है और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है।' इस पर मैंने उससे कहा, 'चिंता मत करो। तुमने बहुत अच्छा खेला है और आगे भी अच्छी चीज़ें ही होंगी।" वैभव को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और फिर सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए टीम में चुना गया है।
वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन और ब्रैडमैन से की जा रही है। इस पर वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा, "देखिए, वैभव की तुलना सचिन या ब्रैडमैन से करना बिल्कुल सही नहीं है। उन लेजेंड्स ने बहुत लंबे समय तक हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अभी वैभव उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये तुलना नहीं करनी चाहिए।" वैभव को टी20 टीम में जगह मिली है, लेकिन वह कौन सा फॉर्मेट पसंद करते हैं? इसके जवाब में संजीव बोले, "तीनों फॉर्मेट। वह तीनों खेलना चाहता है। IPL में उसकी जबरदस्त, तेज बैटिंग तो सबने देखी ही है, लेकिन उसने एक 50 ओवर के मैच में 332 रन भी बनाए हैं। उसे रेड-बॉल क्रिकेट भी उतना ही पसंद है।"
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