वैभव सूर्यवंशी से लेकर सूर्यकुमार-सैमसन तक; सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी के कप्तानों की लिस्ट; 34 टीमों का हो चुका है ऐलान
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 38 में से 34 टीमों का ऐलान हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी से लेकर सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को टीमों का कप्तान बनाया गया है। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) भारत का एक प्रसिद्ध डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट हैं। इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 38 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। 32 टीमों को 6-6 के चार एलीट ग्रुप में बांटा गया है, जबकि अन्य 6 टीमें प्लेट ग्रुप का हिस्सा होंगी। SMAT का आगाज इस बार 14 नवंबर से होने जा रहा है, फाइनल 6 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। आइए एक नजर उन 34 टीमों पर डालते हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, साथ ही किस टीम का कौन कप्तान है यह भी जानते हैं-
न्यूजीलैंड
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 कप्तानों की लिस्ट
आंध्र प्रदेश- रिकी भुई
अरुणाचल प्रदेश- नीलम ओबी
असम- डेनिश दास
बड़ौदा- क्रुणाल पांड्या
बंगाल- अभिमन्यु ईश्वरन
बिहार- वैभव सूर्यवंशी
चंडीगढ़- शिवम भांबरी
छत्तीसगढ़- विकल्प तिवारी
दिल्ली- आयुष बडोनी
गोवा- अभिनव तेजराणा
हिमाचल प्रदेश- पुखराज मान
हैदराबाद- चामा मिलिंद
जम्मू और कश्मीर- शुभम खजूरिया
झारखंड- अनुकूल रॉय
कर्नाटक- रविचंद्रन स्मरण
केरल- संजू सैमसन
मध्यप्रदेश- रजत पाटीदार
महाराष्ट्र- रुतुराज गायकवाड़
मणिपुर- (कप्तान का नाम साफ नहीं)
मिजोरम- जेहू एंडरसन
मुंबई- सूर्यकुमार यादव
ओडिशा- स्वास्तिक सामल
पुडुचेरी- (कप्तान का नाम साफ नहीं)
पंजाब- रमनदीप सिंह
रेलवे- मोहम्मद सैफ
राजस्थान- दीपक चाहर
सौराष्ट्र- जयदेव उनादकट
सर्विसेज- (कप्तान का नाम साफ नहीं)
सिक्किम- ली योंग लेप्चा
तमिलनाडु- साई किशोर
त्रिपुरा- मणिशंकर मुरासिंह
उत्तर प्रदेश- करण शर्मा
उत्तराखंड-कुणाल चंदेला
विदर्भ- अथर्व तायडे
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 स्क्वाड
आंध्र
रिकी भुई (C), अश्विन हेब्बार, मार्थाला धनुष, SDNV प्रसाद, शेख रशीद, सौरभ कुमार, टी भरत, सत्यनारायण राजू, KV शशिकांत, त्रिपुराना विजय, बैलापुडी यशवंत, एम हेमंत रेड्डी, सीरम राहुल, साई राहुल, KS नरसिम्हा राजू, रेवंत रेड्डी, चीपुरापल्ली स्टीफन, मुनीश वर्मा
अरुणाचल प्रदेश
नीलम ओबी (C), तेची नेरी, नबाम टेम्पोल, कामशा यांगफो, बिकी कुमार, चंदन कुमार सिंह, दरगे बागरा, तेची डोरिया, लिचा जॉन, सलिल मल्होत्रा, पेनजोर मंगल, नबाम कामा, मायेंदुंग सिंगफो, लिखा सोनिया, याब निया
असम
डेनिश दास (C), सिबशंकर रॉय, साहिल जैन, अब्दुल अजीज कुरैशी, रोशन आलम, बिशाल साहा, अविनोव चौधरी, मृण्मय दत्ता, जीतूमोनी कलिता, भार्गव लहकर, आयुष्मान मालाकार, मुख्तार हुसैन, प्रद्युन सैकिया, रोहित सेन, आकाश सेनगुप्ता
बड़ौदा
क्रुणाल पांड्या (C), शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा, अतीत शेठ, सफवन पटेल, ध्रुव पटेल, परीक्षित पाटीदार, महेश पिठिया, हेमंत पुंडे, शाश्वत रावत, दीपक हुड्डा, राज लिम्बानी, रसिख सलाम, भानु पनिया, अमित पासी
बंगाल
अभिमन्यु ईश्वरन (C), अभिषेक पोरेल, सुदीप चटर्जी, कनिष्क सेठ, शाहबाज अहमद, सायन घोष, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, प्रयास रे बर्मन, अखिलेश यादव, करण लाल, युवराज केसवानी, प्रदीप्त प्रमाणिक, आदित्य पुरोहित, ऋषभ चौधरी, सैयद इरफ़ा आफ़ताब, शाकिर गांधी, शशांक सिंह, सौरव हलदर
बिहार
वैभव सूर्यवंशी (C), मयंक कुमार, मोहम्मद इज़हार, सूरज कश्यप, अल्तमश अशरफ, अनमोल कुमार, आशीष कुमार, हिमांशु सिंह, आलोक कुमार, आयुष लोहारुका, नवाज खान, प्रशांत सिंह, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, पृथ्वी राज, वासुदेव प्रसाद सिंह, तरुण कुमार, आमोद यादव
चंडीगढ़
शिवम भांबरी (C), भागमेंदर लाठेर, संदीप शर्मा, संयम सैनी, मनन वोहरा, अर्जुन आज़ाद, रमन बिश्नोई, रोहित ढांडा, चिरागवीर ढींढसा, हार्दिक चौधरी, जगजीत सिंह, निखिल कुमार, निखिल ठाकुर, नेहल पजनी
छत्तीसगढ़
विकल्प तिवारी (C), आयुष पांडे, अजय मंडल, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, संदीप वारियर, जयंत यादव, शुभम अग्रवाल, शशांक चंद्राकर, रुद्र देहारी, देव आदित्य सिंह, अमनदीप खरे, सौरभ मजूमदार, राहुल प्रधान, संगीत सोनी, प्रतीक यादव
दिल्ली
आयुष बडोनी (C), अनुज रावत, प्रियांश आर्य, आयुष दोसेजा, तेजस्वी दहिया, यश ढुल, हिम्मत सिंह, सार्थक रंजन, हर्षित राणा, दिग्वेश राठी, इशांत शर्मा, सिमरजीत सिंह, सुयश शर्मा, मयंक यादव, केशव डबास
गोवा
अभिनव तेजराणा (C), दीपराज गांवकर, ललित यादव, दर्शन मिसाल, सुयश प्रभुदेसाई, फेलिक्स अलेमाओ, वासुकी कौशिक, विकास सिंह, शिवेंद्र भुजबल, ईशान गाडेकर, राजशेखर हरिकांत, यश कासवणकर, मंथन खुटकर, हेरंब परब, रुथविक नाइक, शुभम तारी, अज़ान थोटा
हिमाचल प्रदेश
पुखराज मान (C), इनेश महाजन, एकांत सेन, नेहाल वढेरा, अर्पित गुलेरिया, आर्यमन सिंह, हर्षित संदल, आयुष जामवाल, जितेंद्र राणा, ऋतिक कालिया, राहुल चौहान, रोहित कुमार, मृदुल सुरोच, वैभव काल्टा
हैदराबाद
चामा मिलिंद (C), तन्मय अग्रवाल, अमन राव, राहुल बुद्धि, कोडिमेला हिमतेजा, प्रणव वर्मा, रक्षण रेड्डी, तनय त्यागराजन, अभिरथ रेड्डी, भावेश सेठ, अजय देव गौड़, गडुगु गणेश, हर्षित साई, सरनू निशांत, प्रग्नय रेड्डी, राहुल रादेश, वेद रेड्डी
जम्मू और कश्मीर
शुभम खजूरिया (C), अब्दुल समद, दीक्षांत कुंडल, कमरन इकबाल, यावर हसन, आबिद मुश्ताक, साहिल लोत्रा, बृजेश शर्मा, सुनील कुमार, वंशज शर्मा, उमरान मलिक, युद्धवीर सिंह, कवलप्रीत सिंह, लोन नासिर, रिधम शर्मा
झारखंड
अनुकूल रॉय (C), शिखर मोहन, पंकज कुमार, रॉबिन मिंज, विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, अमित कुमार, सुशांत मिश्रा, राजनदीप सिंह, सौरभ शेखर, एमडी कौनैन कुरैशी, प्रत्यूष कुमार, हर्ष राज, प्रतीक रंजन, शुभ शर्मा
कर्नाटक
रविचंद्रन स्मरण (C), करुण नायर, मनीष पांडे, रोहन पाटिल, कृष्णन श्रीजीत, लवनीत सिसोदिया, रितेश भटकल, अनीश्वर गौतम, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, शिखर शेट्टी, अभिलाष शेट्टी, प्रवीण दुबे, विद्वाथ कवरप्पा, विजयकुमार व्यशाक
केरल
संजू सैमसन (C), अहमद इमरान, रोहन कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलमान निजार, विष्णु विनोद, जलज सक्सेना, केएम आसिफ, एमडी निधीश, विग्नेश पुथुर, कार्तिक नायर, कृष्ण देवन, बीजू नारायणन, अखिल स्कारिया, शराफुद्दीन, वैसाख चंद्रन
मध्य प्रदेश
रजत पाटीदार (C), अक्षत रघुवंशी, हर्ष गवली, अनिकेत वर्मा, सारांश जैन, मंगेश यादव, शिवांग कुमार, आवेश खान, कुमार कार्तिकेय, अंकुश सिंह, राहुल बाथम, अपूर्व द्विवेदी, ऋतिक टाडा, शिवम शुक्ला, त्रिपुरेश सिंह
महाराष्ट्र
ऋतुराज गायकवाड़, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, रामकृष्ण घोष, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, प्रदीप दाधे, मुकेश चौधरी, विक्की ओस्तवाल, प्रशांत सोलंकी, किरण चोरमाले, रंजीत निकम, तनय संघवी, रुशिकेश सोनवणे, विवेक शेलार, हितेश वालुंज
मणिपुर
फीरोइजम जोतिन, अहमद शाह, मंडिंगबाम एंडीरोशन, बिदाश चिंगखम, एलएम केइशंगबाम, उलेन्याई ख्वायराकपम, किरण लैशराम, एल किशन सिंघा, युमनाम सी नगनबा, प्रफुल्लोमणि सिंह, रेक्स राजकुमार, सुल्तान करीम, करनजीत युमनाम
मिजोरम
जेहू एंडरसन (C), जोसेफ ललथनखुमा, कुलदीप यादव, जे बियाकथानपुइया, लालहरुआइज़ेला, एफ लालमुआनज़ुआला, बी लालनुनफेला, लालरेम्पुइया, मार्टी लालरिन्हलुआ, मनेंदर सिंह, साहिल शर्मा, सुमित लामा, चिन्मय सुतार, खियांग्ते वनरोटलिंगा
मुंबई
सूर्यकुमार यादव (C), सरफराज खान, सुवेद पारकर, अंगकृश रघुवंशी, हार्दिक तमोर, अथर्व अंकोलेकर, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा, मैक्सवेल स्वामीनाथन, साईराज पाटिल, दिव्यांश सक्सेना
ओडिशा
स्वास्तिक सामल (C), ओमकार मोहंती, सुभ्रांशु सेनापति, अभिषेक यादव, आदित्य राउत, बादल बिस्वाल, कार्तिक बिस्वाल, गौरव चौधरी, सौरव गौड़ा, ललित यादव, सौम्या लेंका, सर्वेश्वर मोहंती, ओम मुंडे, देवव्रत प्रधान, प्रदीप प्रधान, निनाद राठवा, वागीश शर्मा, आशीर्वाद स्वैन
पुडुचेरी
पुगाझेंडी आकाश, अमन खान, शशांक सिंह, राघव गोयल, आदिल टुंडा, अनुग्रह लटवाल, भानु आनंद, वेदांत भारद्वाज, आदित्य चौहान, गौरव यादव, पृथ्वी खन्ना, आर नित्यानंद, परमेश्वरन शिवरामन, प्रसाद पवार, प्रणय सिंह, राममूर्ति राघवन, गौतम शास्त्री, शिवा सुभाष, सागर त्रिवेदी, सागर उदेशी, विजय राजा
पंजाब
अनमोलप्रीत सिंह, सलिल अरोड़ा, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह (C), उदय सहारन, इमनजोत सिंह चहल, विहान मल्होत्रा, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, उमेश यादव, सुखदीप सिंह बाजवा, कार्तिक चड्ढा, विश्वनाथ प्रताप सिंह
रेलवे
मोहम्मद सैफ (C), एलआर चेतन, रवि सिंह, अटल बिहारी राय, ईशान गोयल, जमशेद आलम, कृतज्ञ सिंह, कुणाल यादव, अक्षत पांडे, प्रद्युम्न पारीख, मोहित राउत, गर्व सांगवान, तौफिक उद्दीन मंडल, जुबैर अली
राजस्थान
मुकुल चौधरी, कार्तिक शर्मा, कुणाल सिंह राठौर, अभिजीत तोमर, महिपाल लोमरोर, मानव सुथार, दीपक चाहर (C), राहुल चाहर, रामनिवास गोलाडा, अभिषेक मूंड, हिमांशु नेहरा, प्रताप सिंह, रोहन राजबर, हिमांशु राणा, अजयराज सिंह
सौराष्ट्र
रुचित अहीर, हरविक देसाई, हरवंश पंगालिया, क्रेन्स फुलेत्रा, प्रेरक मांकड़, युवराज चूड़ासमा, चेतन सकारिया, जयदेव उनादकट (C), पार्थ भूत, समर गज्जर, विश्वराज जडेजा, जय गोहिल, देवांग करमटा, अंकुर पंवार, सिद्धांत राणा, लकीराज वाघेला
सर्विसेज
अरुण बामल, अर्जुन शर्मा, अरुण कुमार, इरफान खान, मोहित जांगड़ा, मोहित अहलावत, मोहित कुमार, नकुल शर्मा, कुवर पाठक, राज बहादुर, शिवम तिवारी, शिवम तिवारी, अमित शुक्ला, सुफियान आलम, सूरज वशिष्ठ, विशाल गौर
सिक्किम
ली योंग लेप्चा (C), आशीष थापा, अंकुर मलिक, गुरिंदर सिंह, क्रांति कुमार, सत्यजीत बच्छव, अभिषेक कुमार, अमित राजेरा, प्राणेश चेत्री, इंगशो लिंबू, रॉबिन लिंबू, एमडी सप्तुल्ला, पार्थ पलावत, सौरव प्रसाद, पालज़ोर तमांग
तमिलनाडु
साई किशोर (C), अमित सात्विक, सी आंद्रे सिद्धार्थ, नारायण जगदीशन, ऋतिक ईश्वरन, बालासुब्रमण्यम सचिन, एम शाहरुख खान, तुषार रहेजा, आर राजकुमार, सनी संधू, अथिसयाराज डेविडसन, गुरजपनीत सिंह, टी नटराजन, मणिमारन सिद्धार्थ, वरुण चक्रवर्ती
त्रिपुरा
मणिशंकर मुरासिंह (C), बिक्रमकुमार दास, मंदीप सिंह, श्रीदम पॉल, अभिजीत सरकार, परवेज़ सुल्तान, अरिंदम बर्मन, सौरभ दास, बिक्रमजीत देबनाथ, सारुक हुसैन, चिरंजीत पॉल, विकी साहा, संदीप सरकार, सेंटू सरकार, दानवीर सिंह, अर्कप्रभा सिन्हा, शुभम सूत्रधार, लक्ष्य थरेजा
उत्तर प्रदेश
करण शर्मा (C), अभिषेक गोस्वामी, स्वास्तिक चिकारा, आर्यन जुयाल, माधव कौशिक, समीर रिजवी, शिवम मावी, प्रशांत वीर, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, मोहसिन खान, यश दयाल, जीशान अंसारी, आराध्या यादव, अर्नव बालियान, यश गर्ग, दिव्यांश जोशी, सिद्धार्थ यादव
उत्तराखंड
कुणाल चंदेला (C), अवनीश सुधा, युवराज चौधरी, मयंक मिश्रा, अग्निवेश अयाची, जन्मेजय जोशी, आकाश मधवाल, जगदीश सुचित, आरव महाजन, देवेंद्र सिंह बोरा, शाश्वत डंगवाल, तेजस्वी जायसवाल, वैभव कांडपाल, जगमोहन नागरकोटी, रविंदर नेगी, संस्कार रावत, आंजनेय सूर्यवंशी, विजय शर्मा
विदर्भ
अथर्व तायडे (C), शुभम दुबे, दानिश मालेवार, अमन मोखाड़े, यश राठौड़, रविकुमार समर्थ, नचिकेत भूटे, पार्थ रेखाड़े, सौरभ दुबे, प्रफुल हिंगे, दर्शन नलकांडे, वरुण बिष्ट, अध्ययन डागा, यश कदम
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें